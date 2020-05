Fisico a mela: caratteristiche e capi da indossare

Avere un fisico a mela non è per forza di cose una “dannazione”: conoscendone le caratteristiche, è possibile scegliere i capi da indossare per esaltare i pregi e nascondere i difetti.

Proprio per questo, per convenzione, i fisici delle donne vengono divisi in 5 categorie:

Fisico a pera (o a triangolo)

Fisico a mela (o a cerchio)

Fisico a triangolo invertito

Fisico a rettangolo

Fisico a clessidra

Ogni fisico ha proporzioni e caratteristiche diverse. Una volta capito il tipo di fisico, è più facile scegliere abiti che lo valorizzino. Specialmente tra i capi immancabili del guardaroba, dai vestiti da cerimonia ai jeans passando per i costumi da bagno. Come accennato, di volta in volta è necessario che forme, tagli, colori, volumi e accessori ristabiliscano un certo equilibrio (grazie anche agli effetti ottici) nella silhouette.

Caratteristiche del corpo a mela o a cerchio

Il fisico a mela o a cerchio è caratterizzato generalmente da fianchi e spalle con la stessa larghezza e da un punto vita poco accennato e abbondante. È quella, infatti, la zona in cui chi ha questo tipo di corpo tende ad accumulare maggiormente peso (in proporzione con le altre parti del corpo). A un busto tondeggiante, spesso si aggiungono gambe e braccia sottili.

Quali capi indossare con il fisico a mela o a cerchio? Grazie a forme, colori e proporzioni è necessario ristabilire l’equilibrio, che vacilla a causa della mancanza di un punto vita evidente. Per farlo, è possibile scegliete il color block, puntando su una parte superiore a tinta unita e una gonna avvitata con una piccola fantasia floreale o geometrica, oppure su un abito con il taglio stile Impero in grado di mascherare il punto debole.

Molto utile un intimo modellante, guaina o panciera, se si vuole entrare in un modello un po’ più attillato.

Scarpe per fisico a mela

Non solo abbigliamento: per il look di chi ha una silhouette tondeggiante, la scelta delle scarpe è essenziale, in quando permettono di slanciare la figura e di farla apparire più snella, valorizzando le gambe che spesso in questa tipologia di fisico sono magre.

Puntate, quindi, su scarpe con il tacco alto, stivali al polpaccio con tacco, zeppe, evitando tutti i modelli che possano sformare il piede o far apparire le gambe più goffe. No, dunque, a ugg, scarponi, sandali tipo birkenstock.

Fisico a mela costume

Il costume da bagno è un altro pezzo cruciale del guardaroba. Sceglierlo bene vuol dire sentirsi più belle e a proprio agio in spiaggia come a bordo piscina.

Con il fisico a mela il costume deve sottolineare il punto vita e nascondere la pancia o distogliere l’attenzione da essa.

Vi consigliamo i modelli: