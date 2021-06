Crochet, la tendenza dell'estate 2021(per vestiti, costumi e accessori)

Dai vestiti ai costumi da bagno, passando per gli accessori come borse e cappelli: il crochet è una delle tendenze dell’estate 2021. L’uncinetto ritorna tra i trend moda della stagione estiva con i sui intrecci dal mood vacanziero e spensierato.

Le chiavi vincenti dei capi all’uncinetto sono la versatilità e l’eleganza naturale delle trame di tessuto che creano un effetto vedo-non vedo e che giocano con sfumature di colore: tonalità pastello per un mood romantico, multicolor per uno stile hippie ispirato agli anni ’70.

La tendenza crochet che ha dominato le collezioni pret-a-porter è approdata nei negozi ed è ispirata alla sostenibilità e al DIY: scopriamo tutte le tendenze crochet per bose, costumi, vestiti, top e cappelli.

Crochet: gli abiti all’uncinetto

Che siano corti, midi o lunghi, gli abiti all’uncinetto rappresentano un capo must have dell’estate 2021. Declinati nei colori neutri e delicati come il bianco e il beige assicurano un look boho chic, mentre nelle nuances vitaminiche e multi color danno vita a uno stile hippie ispirato agli anni ’70.

La tendenza crochet sembra aver conquistato proprio tutti, it gilrls e influencer incluse. Lo dimostra l’outfit di Chiara Ferragni composto da un vestito all’uncinetto in set coordinato: un look energico e perfetto per l’estate, da indossare sia in spiaggia sia in città.

Per trovare ispirazione in passerella, basterà guardare alla collezione di Valentino in cui l’abito lungo all’uncinetto, nella nuances naturale del marrone, diventa il capo di abbigliamento chiave per giocare con le trasparenze e ottenere un nude look sensuale e romantico.

Crochet: gli accessori

Anche gli accessori si vestono di trame e intrecci di tessuto ricamati all’uncinetto per comporre total look crochet o come dettaglio di stile da aggiungere a un outfit semplice e minimalista. Tra gli accessori crochet da scegliere per l’estate, spiccano le borse oversize con frange, ideali per essere indossate in spiaggia, o di dimensioni mini, come le classiche pochette, da portare a mano per un’uscita serale o in occasione di una cerimonia diurna. Tra i modelli più in voga del momento: la borsa crochet firmata Bottega Veneta, nei toni brillanti del giallo o del verde, capiente al punto giusto e multifunzionale.

Per chi invece è alla ricerca di una borsa con cui creare un outfit boho chic, il modello di Alberta Ferretti con frange è perfetta da sfoggiare sia al mare sia in città come shopping bag.

Non solo per proteggersi dal sole, i cappelli diventano l’accessorio fashion con cui completare i look estivi, meglio ancora se fatti all’uncinetto. Il modello più in voga del momento è quello alla pescatora, con falda morbida, da declinare in diverse sfumature cromatiche e pattern per un look ricercato e trendy. Il must have di stagione? Il cappello Fendi a tesa larga disponibile nelle tonalità azzurro e bege con logo (sempre ben in vista).

Crochet: bikini e copri costumi

Tra le tendenze della moda beachwear 2021, troviamo anche bikini e copri costumi realizzati all’uncinetto, nel segno di una vera e propria crochet mania.

I costumi da bagno all’uncinetto sono disponibili in molteplici modelli e tipologie: dal classico bikini a triangolo a quello con fascia e bretelle dal mood retrò e chic, passando per quelli con slip a vita alta ispirati agli anni ’50.

Per completare il look da spiaggia, basterà optare per un copricostume crochet (come quello firmato Anna Kosturova) coordinato al costume o in contrasto che donerà freschezza e leggerezza anche nelle giornate estive più calde.