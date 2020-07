Vestito bianco e nero: quali accessori abbinare?

A pois, a quadretti vichy o a righe, in stampa floreale o in pattern geometrico, il vestito bianco e nero, lungo o corto che sia, conserva negli anni un fascino discreto dall’allure bon ton, ideale per look da giorno e outfit da sera grazie ad abbinamenti azzeccati con e accessori vari (gioielli compresi). Declinato in modelli di tendenza, è perfetto con foulard di seta in fantasia colorata, ma anche con borse bianche o scarpe nere (o viceversa, of course…).

È amato dalle celebrities, incluse le reali come Kate Middleton e Letizia Ortiz, proposto di stagione in stagione dagli stilisti, si trova in varianti low cost abbordabili economicamente e facilissime da abbinare.

Gli accessori da abbinare al vestito bianco e nero

Abito bianco e nero + décolleté nere

Kate Middleton ha indossato un delizioso mididress del marchio londinese Suzannah a cui ha abbinato una borsa in paglia e pelle nera di Alexander McQueen (come la cinta nera con fiocco piatto) décolleté in suede nere di Gianvito Rossi con tacco largo e Wayfarer Ray Ban di tartaruga. Deliziosi gli orecchini d’oro a cerchio di felce realizzati da Catherine Zoraida.

Vestito bianco e nero + clutch nera

Splendido il look in bianco e nero con cui Letizia Ortiz ha accolto gli ospiti durante il vertice sul clima che si è tenuto a Madrid. La Regina di Spagna, al fianco di Felipe di Borbone, era in un longdress bicolore a cui ha abbinato décolleté nere, clutch nera e gioielli d’oro. Diamanti alle orecchie per dare luminosità al volto, incorniciato da uno chignon.

Vestito a pois + sneakers

Regina di stile, Olivia Palermo è stata vista passeggiare con il suo cane, il maltese Mr. Butler, per le strade di New York in un delizioso chemisier senza maniche a pois bianchi e neri stretto in vita da una cintura in pelle nera a cui ha abbinato sneakers bianche con fiocco nero di Alexandre Birman e una tracolla arancione fluo. Occhiali tartaruga e mascherina anti-Covid bianca completano il suo outfit perfetto (e facilissimo da copiare).

Abito bicolore: le tendenze

Dici bicolore e pensi a Coco Chanel: così Virginie Viard per la collezione Primavera-Estate 2020 ha disegnato una serie di look in bianco e nero, compreso il minidress con spalle scoperte indossato da Kaia Gerber a cui ha abbinato sandali neri con strass e cappello bianco con fiore rosso.

Immancabile l’animalier nelle collezioni Dolce&Gabbana: per l’estate 2020 è declinato in stampa zebrata in un super femminile abito con spalline da indossare con sandali multicolore, fascia con girasole in testa e minibag bianca e nera al polso.

I pois secondo Richard Quinn? Sono la fantasia ideale per il miniabito dalle maniche a palloncino e il fiocco sul décolleté. Si porta con calze nere, ankle boot di vernice e handbag blu.

Vestito bianco e nero: Zara, Mango, H&M &Co.

Da Zara arriva il vestito bianco e nero corto realizzato in tessuto misto lino con scollo quadrato e spalline sottili regolabili con allacciatura posteriore.

Prezzo consigliato: 29,95 euro Mango propone un longdress a pois senza maniche con collo halter, vita avvitata e cintura regolabile.

Prezzo consigliato: 59,99 euro Lungo e smanicato il vestito di H&M in leggero tessuto jacquard fantasia dalla linea stretta in alto con elastico sullo scollo e spalline corte e fiocco cucito su un lato.

Prezzo consigliato: 49,99 euro È in jersey di puro cotone l’ abito t-shirt a maniche corte di Cos a righe bianche e nere dalla vestibilità dritta e lo scollo a barchetta.

Prezzo consigliato: 59 euro Di Pull&Bear il vestito bianco e nero in crêpe a maniche corte con collo rotondo, realizzato in viscosa leggermente elasticizzata.

Prezzo consigliato: 12,99 euro