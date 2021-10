Il (ri)torno della giacca bomber: a chi sta bene e come indossarla

La moda autunno-inverno 2021/2022 decreta il ritorno del capospalla cult della moda anni’80: la giacca bomber. Si tratta di una giacca dalle forme oversize con elastico in vita e sui polsi e presenta una chiusura frontale dotata di cerniera o bottoni. La sua funzione? Creare un effetto isolante che protegga il corpo dal freddo.

Il bomber è la giacca vintage che ritorna dalla cultura pop degli anni ’80 e ’90 per essere reinventata (oggi) in molteplici modelli che uniscono stile retrò a quello casual. Da quelli in classica pelle effetto gommato alle tipologie in nylon satinato e dalla trama a trapunta, fino ad arrivare alle versioni couture in velluto e pelliccia.

Le tendenze moda della stagione invernale suggeriscono di indossare il bomber nella versione oversize e lunga, tipicamente vintage, oppure cropped e corta ma che non perde il suo tipico effetto a palloncino. Sì, perché uno dei tratti distintivi della bomber jacket è quello di creare volume sulle braccia e lungo i fianchi.

Bomber, a chi sta bene?

Ma, a chi sta bene il bomber? Per chi possiede fisici alti e longilinei la bomber jacket riuscirà a regalare volume alla parte alta del corpo, mettendo in risalto braccia, spalle e fianchi. Al contempo, è il capospalla ideale per nascondere le rotondità di pancia e fianchi e riequilibrare otticamente la figura, purché si presti particolare attenzione alla scelta della taglia giusta.

Giacca bomber da donna, gli abbinamenti

Vediamo come indossare la giacca bomber da donna per comporre look invernali sofisticati e adatti a ogni momento della giornata.

Bomber corto + gonna midi

Tra i modelli sui quali puntare per la stagione autunno-inverno 2021/2022 spicca il bomber corto in vita con la sua caratteristica forma oversize e rilassata. I trend del momento suggeriscono di indossarlo insieme a gonne longuette, leggermente scampanate sugli orli e, possibilmente, spacco (come propone Stella McCartney). In alternativa puntate su una gonna attillata oppure un lungo vestito tricot.

Giacca bomber da college

Negli anni ’80 e ’90 oltre a essere il simbolo della cultura pop era anche l’elemento essenziale della divisa indossata dai ragazzi universitari dei college americani. Ancora oggi, il bomber mantiene il suo stile preppy se scelto nella versione ampia e lunga per look da indossare fino al tramonto. Un esempio? La giacca bomber di Philosophy dalle linee extralarge con abbottonatura frontale da abbinare a minigonna, anfibi e dolcevita in maglia di lana.

Giacca bomber + leggings

Perfetta per completare il look sportivo o casual del weekend o del tempo libero , la giacca bomber rivela il suo stile sportivo in abbinamento con i leggings (un altro capo must have di stagione). Un’idea di look arriva dalla collezione di Dolce&Gabbana dove una giacca bomber, cortissima con applicazioni di lettere e loghi, è abbinata con leggings a vita alta neri, sneakers e calzettoni in spugna.

Bomber faux fur + pantaloni

Non solo sportivo e casual, il bomber diventa il capospalla sofisticato e chic nella versione faux fur. Come il modello in pelliccia di Bottega Veneta da abbinare a un paio di pantaloni regular e dolce vita colorato per un look casual chic da sfoggiare in ufficio o per un pomeriggio in montagna mentre si gusta una cioccolata calda in chalet.

Bomber in nylon + minigonna in pelle

Siete alla ricerca di un look disinvolto e che catturi l’attenzione? Puntate su un bomber in nylon, effetto satinato, da indossare sotto a una gonna in pelle. Proprio come come suggerisce Versace: bomber jacket con maxi tasche frontali e fantasia (coordinata a quella dei collant) e minigonna in pelle.

Bomber “teddy” in cammello e seta

La giacca corta in fibra di cammello, effetto pelliccia, su base di seta, ha collo a rever, tasche e cinturini regolabili in vita. Sofisticato l’abbinamento con tuta in maglia di cachemire per un inverno caldo e ricco di raffinatezza.