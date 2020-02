Lucy Boynton con le perle tra i capelli come Charlize Theron

Le perle nei capelli di Lucy Boynton agli Oscar 2020? Ci sembrava avesse copiato Charlize Theron, ma sono ispirate niente meno che da Coco Chanel, ha fatto sapere Jenny Cho, la hair stylist che ha curato l’acconciatura dell’attrice sul red carpet al Dolby Theatre.

Già perché all’outfit Chanel, composto di top con maniche a sbuffo e bottoni di perle e gonna a balze, è stata coordinata un’acconciatura impreziosita di fermagli con grandi perle bianche. E si sa, le perle sono sempre state una delle passioni di Mademoiselle: “l’eleganza francese incontra la giovane Hollywood“, ha spiegato Jenny Cho in un’intervista rilasciata ad Allure.

Dopo shampoo e balsamo, la hair stylist ha regalato volume ai capelli con uno spray e ha usato una piastra per creare onde a forma di S per il bob corto di Lucy; quindi applicato delle perle con base piatta con una colla così che fossero fissate fermamente alla testa.

In occasione dei Sag Awards 2020, Adir Abergel, hair stylist di Charlize Theron, aveva invece preferito applicare un bracciale di diamanti di Tiffany su una minuscola treccia francese lungo la parte centrale, per garantire che i gioielli rimanessero al loro posto.

Una scelta che l’attrice di Bombshell aveva spiegato in modo molto divertente intervistata sul tappeto rosso da PeopleTV: “Non ho avuto il tempo di tingere le radici“.

Ancora più ironico il post su Instagram, in cui ringraziava per la splendida serata e comunicava ai suoi fan che “! E “sì, togliermi quel braccialetto dai capelli è stato un disastro“.

Per Lucy Boynton, che al Vanity Fair Oscar Party qualche ora dopo il red carpet agli Oscar, non indossava più le perle, cambiare pettinatura non sarà stato – possiamo immaginare – così complicato, malgrado la colla che Jenny Cho afferma di aver utilizzato.

Leggi anche: