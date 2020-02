Non è mai troppo presto per pensare al sole, al mare, alle città d’arte da visitare: ecco 10 mete low cost per le vacanze estive 2020 da tenere d’occhio. Prenotare con un certo anticipo, infatti, permette di risparmiare grazie a promozioni e offerte.

Le mete low cost consentono di viaggiare in famiglia, coi bambini, in coppia, con gli amici o, perché no, da soli, senza spendere una fortuna. Anche un budget minimo del resto, per merito di compagnie low cost e pacchetti vacanze, offre proposte per rilassarsi, vedere qualcosa di nuovo, scoprire un angolo di Italia, di Europa, di mondo capace di sorprendere.

Alcune destinazioni risultano convenienti per il cambio della valuta, altre per la quantità di offerte proposte, altre ancora per le soluzioni versatili adatte a tutte le tasche.

Iniziate a pensare al vostro prossimo viaggio scoprendo le più belle mete low cost per le vacanze estive 2020.

La Màina, Friuli Venezia Giulia. La montagna in estate riserva trekking, escursioni, arrampicata e esperienze per tutta la famiglia. Il lago di Sauris, in provincia di Udine, di origine artificiale è balneabile e la zona si attrezza per offrire sempre di più ai turisti che arrivano in cerca di pace.

Sirolo, Marche. Tra mare e montagna, Sirolo è un borgo incastonato nel verde del Parco del Conero. È affacciato sulle bellissime spiagge della Riviera che ogni anno ricevono il riconoscimento di Bandiera Blu.

Bari, Puglia. Il Salento è ormai celebre in tutto il mondo per le sue spiagge bianche, e non è la più economica delle mete. Se, però, volete godere di tutto quello che la Puglia ha da offrire, partite da Bari. Di lì spostatevi per raggiungere il mare e le altre città d’arte (Lecce, Trani ecc). Scoprirete un capoluogo speciale, tra chiese storiche, scorci tipici e enogastronomia, oltre a tutti i vantaggi di una città metropolitana.

Palermo, Sicilia. Una città d’arte unica, nata dal crogiolo di culture e popolazioni che l’hanno arricchita. Come se non bastassero piazza Bellini e la Cattedrale, Palazzo dei Normanni e il mercato di Ballarò, c’è anche la celebre spiaggia di Mondello per farvene innamorare perdutamente.

Berlino, Germania. Hotel di design, cibo per tutti i palati, una quantità di musei impressionate e una vita notturna all’avanguardia fanno di questa capitale la meta per chi vuole visitare una città dall’atmosfera unica e irripetibile. Placet o be.

Sofia, Bulgaria. La capitale della Bulgaria è uno scrigno prezioso da scoprire. Tra deliziosi negozietti vintage e di design, musei, parchi e monumenti Patrimonio dell’Umanità Unesco come la chiesa di Bojana. Facile da raggiungere grazie ai voli low cost, è multiculturale, economica e si mangia benissimo. Che altro aggiungere?

Corfù, Grecia. Dal centro storico di Corfù, Patrimonio dell’Unesco, alla meraviglia naturale dell’insenatura rocciosa di Capo Drastis, non mancano le proposte per divertirsi in questa isola greca del Mar Ionio. Spenderete il giusto, a patto di stare lontani dalle trappole per turisti.

Brașov, Romania. Il centro turistico della Transilvania, la medievale Brașov, è il punto di partenza per un tour. Dedicatevi a castelli (a mezz’ora il villaggio di Bran con la presunta lugubre residenza di Dracula), villaggi e meravigliose escursioni.

Dubrovnik, Croazia. Il centro storico storico caratteristico, la spiaggia di Banje con acqua limpida e la vista sul castello, le mura e l’isola di Lokrum, i suoi palazzi e lo Stradun con negozi e ristoranti. Tutto qui invita al relax e al divertimento.