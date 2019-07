Spiagge Croazia: le migliori

Non serve arrivare alle Maldive per trovare un mare incontaminato e paesaggi mozzafiato: le migliori spiagge Croazia offrono tutto questo, e molto di più, vicino all’Italia.

Naturalmente anche il Belpaese ha le sue spiagge più belle, e molte di esse hanno proprio in comune il mare Adriatico con lidi sabbiosi, isole selvagge, coste di ciottoli, rocce suggestive che si trovano tra Istria e la Dalmazia, da Fiume a Spalato, passando per Zara.

Sempre più pronta ad accogliere i turisti, la Croazia dedica molte delle sue spiagge a naturisti, iniziative gay-friendly, party beach e surfisti. Ma non mancano le proposte per chi ama il relax o per tutta la famiglia.

Croazia e Dalmazia potrebbero essere la meta per un weekend al mare o per la prossima vacanza estiva? Nell’organizzazione del viaggio, allora, non potete non includere le tappe con tutte le migliori spiagge della Croazia in questa classifica parziale e personalissima.

Spiagge Croazia: le magnifiche 7