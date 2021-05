Pantaloni palazzo: i modelli dell'estate 2021 (per ogni occasione)

Glamour e confortevoli, i pantaloni palazzo sono un capo multifunzionale e, per questo motivo, sono un un must have del guardaroba femminile. Tra le caratteristiche che li distinguono dagli altri modelli, i panta-palazzo vantano ampi volumi che scivolano lungo gambe dritte e tendenzialmente svasate. Proprio la peculiarità di cadere a gamba dritta li rende adatti a qualsiasi tipo di fisico, riuscendo a slanciare otticamente la figura femminile che risulta dotata di qualche centimetro di altezza in più.

I pantaloni palazzo non rappresentano una vera e propria novità nel campo della moda. Infatti, il loro stile si afferma già negli anni ’60 e ’70, quando le giovani generazioni dell’epoca erano solite indossarli con tessuti aderenti e fantasie psichedeliche. Ben presto si sarebbero affermati come un capo di abbigliamento cult immancabile nell’armadio.

Le nuove collezioni in vendita negli store e presentati in passerella offrono la possibilità di scegliere tra tanti modelli di pantaloni per l’estate 2021 che soddisfano ogni esigenza di stile. Dai modelli a vita alta con pinces a quelli dal taglio sartoriale, passando per le tipologie classiche in bianco o nero e per i pantaloni super colorati e con stampe. Oltre ad essere comodi e versatili, i pantaloni palazzo rappresentano l’indumento passepartout dell’estate 2021 da indossare per ogni occasione.

Abbinati a camice dallo stile androgino o a crop top e bluse a fantasa, senza dimenticare la classica t-shirt per i look più casual.

Pantaloni palazzo + crop top per il tempo libero

Tra i modelli dell’estate 2021, i pantaloni palazzo – ampi, svasati e con pinces – possono essere indossati insieme a un crop top. La mini size del top sarà in grado di donare equilibrio e proporzione all’intero look che potrà essere indossato per il tempo libero come una passeggiata in città o un aperitivo con le amiche sotto il cielo dell’estate che verrà.

Pantaloni palazzo + blazer per look da ufficio

Tremendamente chic e bon ton. Il modello di pantaloni palazzo dai volumi over e scivolati, sono ideali per creare un look da ufficio formale ed elegante. Insieme a un blazer dal taglio sartoriale e una camicia daranno vita ad un outfit dall’alto tasso di professionalità e glamour. I panta palazzo con gamba dritta e dalle linee semplici e classicheggianti si sposano bene con una paio di décolleté dal tacco medio che doneranno alla silhouette qualche centimetro in più senza rinunciare al comfort. Confermandosi un modello da non farci sfuggire in vista dell’estate.

Panta-palazzo per un look da cerimonia

Cerimonia in vista? Niente paura. I panta-palazzo sono il capo di abbigliamento che da una soluzione a qualsiasi problema di look. In vista di una cerimonia come un matrimonio, una laurea o un evento importante il dress code impone un abbigliamento formale. I pantaloni palazzo sono in grado di soddisfare questi requisiti grazie al loro stile raffinato e alla loro innata eleganza. Tra i modelli dell’estate 2021, la stilista Elisabetta Franchi propone per la sua collezione Spring Summer 2021 un panta-palazzo dalle linee semplici e dal taglio sartoriale. Abbinati ad un top color lavanda con maxi fiocco laterale in pendant con pochette e décolleté. Il risultato è un outfit estivo, raffinato e tres chic.

Pantaloni palazzo + sneakers per un outfit sporty chic

Non solo con scarpe con tacco. I pantaloni palazzo possono essere indossati anche insieme ad un paio di sneakers per creare un outfit sporty chic. Per le amanti del fitness e dello sport che non vogliono rinunciare al loro animo sportivo, è possibile creare outfit casual e raffinati grazie ai pantaloni palazzo. In questo caso sarà meglio sceglierli nei modelli dell’estate 2021 più aderenti che lasciano la caviglia scoperta o in quelli che tendono ad avere volumi più ampi. Max Mara propone ne propone un modello che si conferma tra i più in voga del momento. I volumi scendono in maniera dritta lungo una gamba leggermente svasata di una tipologia di pantalone con cintura in vita dallo stile classico che si fonde con quello sportivo di un paio di scarpe da tennis.

Panta-palazzo colorati

Tra i modelli da acquistare assolutamente in vista dell’estate 2021 non può mancare il panta-palazzo colorato. Che sia scelto nelle tonalità vivaci e brillanti del rosso, verde o fucsia o nei toni pastello dell’azzuro e del giallo, sarà il pants stiloso con cui completare ogni look.