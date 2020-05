Pantaloni bianchi: a chi stanno bene e i migliori outfit 

Inossidabili i pantaloni bianchi: le stagioni cambiano ma la voglia di indossare modelli candidi e immacolati non passa. Facili da abbinare, come dimostrano i tanto outfit sfoggiati dalle celebrities, stanno bene a tutte, basta solo scegliere il modello giusto in base al proprio tipo di fisico. Nella moda Primavera-Estate 2020 non c’è limite al taglio o alla forma: gli outfit street style suggeriscono jeans a zampa, comode culottes, pantaloni palazzo e anche baggy pants.

I consigli della redazione per indossarli alla perfezione? Ecco a chi stanno bene i diversi modelli e quali sono gli abbinamenti migliori da copiare ai look delle star.

A chi stanno bene i pantaloni bianchi

I pantaloni skinny bianchi: sono adatti a chi ha un giro vita e gambe minute.

bianchi: sono adatti a chi ha un giro vita e gambe minute. I modelli a sigaretta : sanno valorizzare sia le silhouette più morbide che quelle più magre, avendo però cura di abbinare giacche e top della lunghezza adatta.

: sanno valorizzare sia le silhouette più morbide che quelle più magre, avendo però cura di abbinare giacche e top della lunghezza adatta. I modelli a palazzo: si addicono particolarmente a chi è alta (altrimenti vanno indossati rigorosamente con i tacchi, perché sono tagli che devono slanciare). larghi su tutta la gamba, specialmente alla caviglia, equilibrano i volumi della silhouette rendendo i fianchi visivamente più stretti.

si addicono particolarmente a chi è alta (altrimenti vanno indossati rigorosamente con i tacchi, perché sono tagli che devono slanciare). larghi su tutta la gamba, specialmente alla caviglia, equilibrano i volumi della silhouette rendendo i fianchi visivamente più stretti. I pantaloni a zampa a vita bassa : tendo ad accorciare le gambe e a “schiacciare” la figura. Per questo stanno bene soprattutto ai fisici longilinei, soprattutto se declinati in bianco.

: tendo ad accorciare le gambe e a “schiacciare” la figura. Per questo stanno bene soprattutto ai fisici longilinei, soprattutto se declinati in bianco. I pantaloni bianchi dal taglio diritto: sono il modello che sta bene a tutti i tipi di fisico.

I migliori outfit delle star

I pantaloni bianchi con la maglia a righe

Look da perfetta francese per Bella Hadid che per l’arrivo all’aeroporto di Nizza, in occasione della sua partecipazione al 72esimo Festival di Cannes, nel 2019, ha scelto di indossare pantaloni bianchi con un top a righe. Ai piedi sneakers bianche e al braccio un bomber nero e ruggine.

L’outfit con il cappotto di cammello

Hailey Baldwin ha abbinato pantaloni e t-shirt bianca con un cappotto di cammello oversize Balenciaga dal taglio sartoriale. Anche per lei sneakers bianche e – tocco luxury – la Cassandra di Saint Laurent in coccodrillo.

L’abbinamento con gli stivali

Pantaloni bianchi indossati dentro agli stivali neri per Coco Rochas che per assistere alla sfilata di Longchamp a New York ha scelto un top in rete metallica argentata e una giacca di pelle nera.

Il look sportivo

Felpa e pantaloni bianchi è l’abbinamento scelto da Irina Shayk che ha indossato un cappotto di pelle nero, anfibi e borsa di Burberry.

Total white

Elisabetta Canalis ha scelto un look total white per la sfilata Alberta Ferretti: pantaloni e trench abbinati a una borsa rossa, unica nota di colore dell’outfit.

Il look Chanel

Ancora un total white spezzato dalla borsa colorata, stavolta celeste: l’attrice argentina Justina Bustos alla sfilata Chanel Autunno-Inverno 2020/2021 ha indossato un completo bianco della Maison bordato d’argento.

I pantaloni bianchi di pelle

Rita Ora è stata vista in outfit di pelle bianco, con pantaloni e giacca, abbinato a ankle boot color crema. Il tocco colorato? Il rossetto rosso fuoco.