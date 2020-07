Vestito verde: come si abbina?

Dalla nuance smeraldo fino alla sfumatura fluo, il vestito verde è un grande classico che sta bene nelle diverse tonalità a tutti i fototipi: basta infatti scegliere il tono più adatto al colore del proprio incarnato e dei propri capelli per dar vita a outfit di sicuro effetto, prefetti per la mattina e per la sera a seconda degli accessori che ci si abbinano. I consigli migliori? Come al solito arrivano dallo street style e dai look da red carpet delle celebrities, senza dimenticare di gettare uno sguardo sulle passerelle degli nostri stilisti preferiti.

Il verde è un colore da indossare per le cerimonie, prediligendo le tonalità pastello, per il lavoro e per le cene e gli appuntamenti più importante. Scopriamo nel dettaglio gli abbinamenti di colori in base alla tonalità di verde.

Il vestito verde più famoso di sempre? L’abito jungle indossato indossato da Jennifer Lopez e firmato Versace.

Vestito verde: tonalità e abbinamenti di colore

Verde smeraldo : perfetto con viola, giallo, blu, indaco e turchese. Abbinamento glamour con fucsia e arancione.

: perfetto con viola, giallo, blu, indaco e turchese. Abbinamento glamour con fucsia e arancione. Verde acido : si mescola bene con il blu elettrico, con il nero e con il bianco. D’effetto il total look.

: si mescola bene con il blu elettrico, con il nero e con il bianco. D’effetto il total look. Verde prato : funziona alla perfezione con le nuance metalliche, dal bronzo all’oro fino all’argento. Super cool con rosso ciliegia e rosso anguria.

: funziona alla perfezione con le nuance metalliche, dal bronzo all’oro fino all’argento. Super cool con rosso ciliegia e rosso anguria. Verde kaki : ideale con i colori brillanti e fluo, ma anche con nuance chiare come il beige, il rosa cipria e il tortora.

: ideale con i colori brillanti e fluo, ma anche con nuance chiare come il beige, il rosa cipria e il tortora. Verde acqua : si abbina bene con i colori pastello intensi come il giallo, l’arancio e il lilla, ma trova la sua massima espressione abbinato al rosa. Non disdegna le tinte audaci come il blu cobalto o il viola.

: si abbina bene con i colori pastello intensi come il giallo, l’arancio e il lilla, ma trova la sua massima espressione abbinato al rosa. Non disdegna le tinte audaci come il blu cobalto o il viola. Verde scuro : si tratta di una tonalità estremamente versatile per gli abbinamenti: argento e bronzo, ma anche con giallo, rosso, arancione e corallo. Per accostamenti più classici: bianco, il nero e beige chiaro.

: si tratta di una tonalità estremamente versatile per gli abbinamenti: argento e bronzo, ma anche con giallo, rosso, e corallo. Per accostamenti più classici: bianco, il nero e beige chiaro. Verde Tiffany : si tratta di una nuance di blu, il colore registrato si chiama Tiffany Blue ; è una tonalità che si presta bene ai contrasti netti come con il rosso fuoco, il blu elettrico e il verde smeraldo.

: si tratta di una il colore registrato si chiama ; è una tonalità che si presta bene ai contrasti netti come con il rosso fuoco, il blu elettrico e il verde smeraldo. Verde petrolio: si abbina perfettamente al giallo così come al rosa pallido. Elegante accanto al grigio, si esalta con il carta da zucchero.

Il vestito verde secondo le celebrities

Verde smeraldo l’abito in seta di Ashley Liao: l’attrice Disney ha indossato sandali e clutch di pelle nera. Rosso fuoco lo smalto di mani e piedi.

Splendido il vestito verde di Alexandre Vauthier che fascia le grazie di Laura Harrier. Sandali argento di Jimmy Choo completano un look da red carpet da 10 e lode.

Look total green per Kate Middleton in occasione della sua visita ufficiale in Irlanda: ha indossato un abito midi di Alessandra Rich, con collo alto, maniche a sbuffo, e dettaglio plissettato sul petto, con una stampa floreale astratta in verde pino, verde foresta e verde scuro, abbinato a pump in suede Emmy London in verde scuro mentre la clutch LK Bennet è in smeraldo brillante. Il look è completato da un paio di orecchini con design floreale di Asprey London e da un cerchietto in velluto nero effetto bombato di Zara.

Olivia Palermo ha scelto un minidress verde kaki per una delle sue consuete passeggiate con il suo Mr. Butler. La nuance perfetta a cui abbinare il kaki? Il nocciola chiaro delle sue sneakers e del foulard con cui protegge bocca e naso.

Classico l’abbinamento di colori scelto da Amanda Holden per indossare un abito di seta verde bosco: handbag ton su ton e sandali nude. È corallo la sfumatura di rosso per lo smalto di mani e piedi.

Look effortless chic da vera top per Emily Ratajkowski: maxi t-shirt verde acqua indossata con sneakers bianche.

Nuance acida per il verde dell’abito di Baby K che ha scelto sandali arancioni a completare un outfit super sexy.

Vestito verde, tendenze

Accessori e make-up dorato completano il look mandato in passerella da Valentino composto da fluido abito verde di seta, sandali platform di cuoio e mini bag verde fluo.

L’uscita verde neon della sfilata di Victoria Beckham è completata da sandali viola e gioielli in oro.

All’abito a pois verde e bianco di Gucci sono stati abbinati accessori neri, dalla tracolla ai guanti, al cappello fino agli occhiali, e stivali rosso corallo.

Non solo l’uscita in Jungle dress di Jennifer Lopez: da Versace ha sfilato un minidress verde lime abbinato a mules e clutch in stampa floreale verde.

Stessa nuance prato per il look di Michael Kors dove il vestito verde è indossato con sandali, cintura e borsa di paglia con dettagli in pelle ton sur ton.