Zara Home Natale 2018: le decorazioni più belle per albero, tavola e casa

Il catalogo Zara Home Natale 2019, che comprende decorazioni per l’albero, tovaglie e stoviglie per la tavola delle feste e tutto quello che serve per addobbare la casa, propone uno stile elegante, diviso tra accenti naturali e sapore vintage.

Se il Natale da IKEA punta su allegria e mood nordico e da Leroy Merlin si divide tra tradizione e novità, quello di Zara Home è decisamente sofisticato. I bagliori sono lussuosi, ma mai sfacciati, i tessuti caldi ricordano le serate tranquille davanti al camino e i decori l’infanzia dei nonni.

Se siete affascinati da un’atmosfera avvolgente in linea con i colori e le tendenze dell’anno, scoprite con noi la collezione Zara Home Natale 2019.

Zara Home Natale 2019: le decorazioni per l’albero

Rosso, oro, luci calde sono protagonisti dell’albero di Natale Zara Home 2019. Il rosso è il colore simbolo del Natale, e abita non solo palline ma vivaci campanelli, gnomi e addobbi in legno, morbide decorazioni in feltro.

L’oro prezioso moltiplica il luccichio delle feste e non può mancare sull’albero. Dalle stelle tradizionali alle decorazioni con silhouette effetto pelle, ecco le nostre preferite.

I punti luce costellano l’albero e portano gioia e speranza. Dalle classiche ghirlande a originali proposte, ce n’è per tutti i gusti.

Come apparecchiare la tavola di Natale

Minimal, con pochi tocchi dalla grande personalità: è così la tavola per il Natale 2019 pensata da Zara Home.

Piatti che ricordano tempi andati, posate color rame, pattern semplici per le tovaglie, uno stile per tutti i gusti che porta in tavola allegria e voglia di stare insieme.

Gli addobbi per la casa firmati Zara Home

Tutta la casa si veste di Natale grazie alle proposte di Zara Home per addobbare la camera da letto, la sala da pranzo, la cucina e, perché no, il bagno. Plaid dalle tinte tradizionali, cuscini e candele natalizie, decorazioni a tema, bastano pochi tocchi qua e là ed è subito festa.