Fiori, pois e colori accesi (living coral in testa) dominano tra i vestiti estivi della moda Primavera-Estate 2019: l’abbigliamento femminile di quest’anno prevede abbinamenti di colori e di accessori vivaci e inusuali, che sanno essere comodi e sensuali insieme.

Se è vero che l’errore è dietro l’angolo, è altrettanto chiaro che con un po’ di gusto e un occhio attento alle tendenze di stagione è possibile comporre outfit originali e armoniosi.

Ecco sette consigli della redazione per accostare colori, abbigliamento e accessori.

1. Come abbinare la stampa floreale

L’abito lungo in chiffon color rosa cipria fantasia leggermente increspato di H&M, realizzato parzialmente in poliestere riciclato, ha maniche corte ad aletta, carré a doppio strato con arricciatura decorativa e smock in vita. Può essere abbinato alla Peakaboo mini di Fendi celeste, che riprende la nuance della stampa floreale dell’abito e le ballerina a punta in vernice bianca di Repetto con stile slip-on, punta e suola piatta.

2. Come abbinare il vestito estivo verde bottiglia

Lo chemisier midi in shantung di pura seta verde bottiglia di Max Mara, con gonna ampia e tasche inserite nei fianchi è perfetto con la Marcie di Chloé in pelle lucida marrone effetto coccodrillo con tracolla rimovibile e le mule di Cult Gaia in pelle color sabbia e tacco scultoreo.

3. Colori e accessori con cui abbinare i vestiti estivi gialli

È giallo senape il vestito di Zara con scollo a V, maniche corte e settaglio di apertura e nodo sulla parte anteriore. Delizioso l’outfit che si può creare abbinando la pochette piccola in rafia a righe colorate di Loewe e i sandali gialli limone con doppia fibbia di Hogl, con punta aperta e chiusura alla caviglia con fibbia.

4. Gli abbinamenti migliori per i vestiti estivi rossi fantasia

Il modello scampanato di tessuto fluido con stampa a fiori di Mango si può indossare con i sandali ATP Atelier realizzati con strisce di morbida pelle che incorniciano il piede e il cappello di Diffusione Tessile realizzato in carta tessile intrecciata con cupola arrotondata e maxi tesa traforata. Qui per acquistare.

5. Vestiti estivi blu: quali colori e accessori abbinare

L’abito con spalle scoperte in cotone elasticizzato blu di Liu Jo con tracolla, ricami in paillettes e pannelli in mesh si porta con la borsa “Overture” di Prada nera e i sandali neri con tacco stiletto di Sophia Webster con fasce arcobaleno multicolore.

6. Living Coral: abbinamenti colori e accessori

È di Twinset il minidress in creponne di seta rosso corallo con balze e spalline sottili e maxi pannelli arricciati per i fianchi. Come abbinarlo? Con la borsa gialla limone di By Far in seta a forma di mezza luna e i sandali con tacco a spillo e cinturini in pelle colorata corallo, giallo rosso, verde e blu di Alexandre Birman.

7. Come abbinare i vestiti estivi a pois

Ganni propone un midi dress a portafoglio in georgette verde con stampa a pois da portare con lo zaino nero di Stella McCartney progetta in finta pelle con coulisse e sneakers bianche di Alexander McQueen con linguette metalliche in bronzo.