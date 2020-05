Come abbinare il celeste: le combinazioni di colore che funzionano

Grigio, rosa, bianco, verde acqua: i colori con cui abbinare il celeste – come insegnano le celebrities – sono davvero tanti: le combinazioni che funzionano si sprecano davvero sia in outfit da giorno sia per look da red carpet. Sfumatura chiarissima di blu, è il colore del cielo e del mare, amatissimo nella stagione estiva. Nuance fredda e tenue, si sposa con facilità con altre tonalità: se l’accostamento con il bianco puro o il grigio chiaro è il più facile e di sicuro effetto, non si sbaglia abbinandolo al giallo e al rosa.

Chi ama i toni caldi, può abbinare il celeste al panna, al pesca, al beige rosato. No all’abbinamento con il viola né con il verde (a meno di non essere Pierpaolo Piccioli e possedere come pochi altri stilisti contemporanei la divina dote di riuscire a far sposare anche i contrasti più difficili), sì all’abbinamento con il marrone, il cuoio e il rosso.

Le combinazioni vincenti con il celeste? Diamo uno sguardo ai look sfoggiati da attrici e modelle per prendere qualche spunto su come abbinare i colori.

Le combinazioni del celeste con l’azzurro

Blake Lively – si sa – non teme giudizi quando si tratta di sperimentare in look e abbinamenti: audace e riuscito l’outfit composto dal Teddy coat Max Mara azzurro e l’abito in stampa floreale celeste e bianco di Ulyana Sergenko. Ai piedi, pump di Christian Louboutin rosse e nere con punta di strass celesti.

Celeste e oro

Per ritirare il Golden Globe vinto per Judy, Renée Zellweger ha scelto un abito senza spalle di Giorgio Armani Privé con décolleté ton sur ton. L’abbinamento perfetto? Con l’oro della statuetta.

Abbinare il celeste con il bianco e il grigio

Tutta da copiare la combinazione di colori scelta da Toni Collette: al celeste della blusa in seta ha abbinato pantaloni in tweed grigi e trench di pelle bianco. Bianche anche le scarpe e la pietra della collana.

Abbinare il celeste con l’animalier

Nuance polvere per il celeste del trench indossato da Ashley Roberts, che ha abbinato – con un certo gusto – pantaloni in stampa animalier e dolcevita nero. Accessori classici, con sneakers bianche e handbag nera.

Le combinazioni con il nero e il bianco

Look bianco e nero per Taylor Ross. La star di Lost in Space ha spezzato il tow tone con una camicetta celeste di seta di una nuance perfetta per il suo in incarnato.

Indossare il celeste con il verde acqua

Ardito l’accostamento di celeste e verde acqua tentato da Chrissy Teigen per il look indossato a New York, accompagnata dalla figlia Luna. Sandali color carne per la modella.

Come abbinare i jeans celesti

Super casual l’outfit di Alessandra Ambrosio che insegna come indossare i jeans celesti con una t-shirt bianca, camperos, cintura e tracolla in suede, e non perdere neanche un pizzico di femminilità.