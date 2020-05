Gonne lunghe: come abbinarle

La gonne lunghe, a ruota, godet o a sigaretta, hanno scritto una pagina importante nella storia della moda. Ogni anno, infatti, grazie ad abbinamenti nuovi si riscopre con nuova verve e nuovo stile: sono tante le celebrities che la scelgono per look casual e per il red carpet.

Piace per la sua comodità e versatilità e piace perché dà un tocco glam a qualunque look. Basta scegliere il modello giusto perché stia bene a qualsiasi tipo di fisico e sta bene a tutte, a seconda del modello scelto, e si armonizza con qualunque tipo di fisico.

Abbinarla è facile e divertente e con una gonna lunga si possono realizzare outfit davvero interessanti sia da giorno che da sera, adatti alle più disparate occasioni.

Durante il giorno, indossare un modello lungo con un tocco gipsy è perfetto: una gonna lunga con fantasia a fiori può essere abbinata a un gilet con le frange e una t- shirt bianca. Chi ama uno stile radical chic può preferire una camicia bianca, stretta in vita e portata rigorosamente all’interno la gonna, con una cintura ampia che segni la vita e dia le giuste proporzioni al look.

Per una sera tra amici si possono scegliere due diverse tipologie di outfit in cui la gonna lunga è protagonista. Uno più rock e uno decisamente più boho chic. Per uno stile rock, basta puntare su colori scuri come nero e grigio antracite. A completare, biker boots e un giubbotto di pelle da motociclista. Una semplice t- shirt sarà perfetta per questo tipo di look.

Per creare un perfetto look boho chic, indispensabile un top in pizzo, nelle nuance del crema e di tutte le tonalità pastello, rosa cipria, verde salvia. Gli accessori in questo caso fanno la differenza: sandali bassi sui toni del cuoio con molte fascette che abbracciano il piede. La borsa, portata rigorosamente a tracolla, sarà morbida, in camoscio e proporzionata alla figura: a completare orecchini pendenti e voluminosi.

Ecco alcuni consigli delle celebrities per abbinare la gonne lunghe correttamente.

Gonne lunghe: l’abbinamento di Letizia Ortiz

La Regina di Spagna, Letizia Ortiz, ha preso parte all’ottava edizione dell’Honorary Ambassadors for Spain Brand indossando una gonna a matita in stampa animalier di Roberto Verino e una blusa arancione di Zara. A completare il look, décolleté con il tacco a spillo in camoscio nero.

Come abbina la gonna lunga Alexa Chung

Alexa Chung, l’influencer e it girl londinese che conduce Next in Fashion, era in front row alla sfilata Celine Autunno-Inverno 2020/2021. Per lei, un look disegnato da Hedi Slimane: gonna lunga con stampa paisley, camicia bianca con fiocco e gilet nero. Ai piedi, stivali neri.

L’outfit da giorno di Olivia Palermo

Alle sfilate milanesi di febbraio 2020, Olivia Palermo ha sfoggiato un outfit con gonna godet di pelle traforata, un maxi pullover color senape e stivali marroni. Per lei, clutch a busta e accessori d’oro. Il tocco chic? Il cerchietto di raso nero.