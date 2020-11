Capire come vestirsi per snellire il punto vita è importante per diversi tipi di fisico che, per conformazione, tendono ad avere una vita poco segnata. Snellire il punto vita è fondamentale non solo per apparire più asciutte nel caso si abbia qualche chilo di troppo, ma anche per restituire alla silhouette le curve naturali che rendono il corpo sinuoso, armonioso, sensuale.

Insomma, non sempre è questione di apparire più magre, perché anche a un fisico dal giusto peso potrebbe far comodo un punto vita più snello e sottile. Come raggiungere questo risultato? Non servono soluzioni drastiche, diete o operazioni di chirurgia estetica: basta imparare a vestirsi in maniera da nascondere i difetti del fisico e mettere in evidenza i suoi pregi.

Esiste, infatti, una serie di consigli adatti a creare illusioni ottiche grazie all’abbigliamento. Il gioco dei colori, dei tagli e dei volumi può valorizzare molto il fisico, che sia a mela, a pera, a rettangolo, a triangolo invertito, a clessidra.

Come vestirsi per snellire il punto vita

A quali tipi di fisico può essere utile capire come vestirsi per snellire il punto vita? A dire il vero, un po’ a tutti i tipi di corpo può far comodo evidenziare il punto vita e rendere le curve più morbide, tranne a quelli a clessidra, che per natura hanno già un punto vita estremamente “segnato”.

In particolare, i fisici per cui questi stratagemmi sono davvero essenziali sono due: il fisico a mela e quello a rettangolo. In quello a mela, infatti, fianchi e spalle hanno la stessa larghezza e il punto vita è solo accennato. Nel fisico a rettangolo, invece, le spalle, la vita, il busto e i fianchi hanno le stesse dimensioni.

Se siete alla ricerca di tips per ottenere un vitino da vespa, ecco tutte le idee da mettere in capo quando vi trovate davanti al guardaroba per comporre il vostro look.

9 consigli per snellire il girovita con il look giusto