Costumi da bagno interi 2021: i modelli per tutte le fisicità

Da Capri a Ibiza, fino a Bali e Dubai, i costumi da bagno interi 2021 sono tornati a fare tendenza sulle spiagge di tutto il mondo. Comodo, elegante e glamour è un evergreen della moda beachwear. Da indossare in riva al mare ma anche insieme a una gonna o un paio di pantaloni come se fosse un body. Il suo stile confortevole e classico ha subito negli anni molte trasformazioni, evolvendosi in modelli in tinta unita o a fantasia dalle forme ricercate.

Dalla versione a monospalla con tagli cut out, che lasciano scoperte porzioni di pelle, a quelli romantici con fiocchi e drappeggi, passando per gli interi con scollature profonde e tessuti super colorati.

Il costume da bagno intero è il modello di swimsuit in grado di esaltare i punti di forza di qualsiasi forma del corpo. Molti modelli di interi, infatti, presentano tessuti elasticizzanti (come il nylon e l’elastan) e cuciture studiate ad hoc per avvolgere e modellare la silhouette femminile senza costringerla in materiali poco traspiranti.

Il costume intero è il modello ideale se si è alla ricerca di un costume da bagno chic con cui sfoggiare look da spiaggia ricchi di stile. Ma quali modelli scegliere in base alla propria fisicità? Ecco una serie di consigli per non commettere errori di stile.

Costumi da bagno interi per fisico a pera

Un fisico a pera è caratterizzato da spalle più strette rispetto ai fianchi, con un punto vita piccolo ma ben definito. Mentre cosce e lato B appaiono più formose e pronunciate. Se si possiede un fisico a pera, il costume da bagno intero ideale potrà essere quello con profonde sgambature, spalline definite e larghe e un dettaglio (come una cintura) che segna il punto vita. Il brand di costumi Medina Swimwear propone un modello dallo stile retrò bicolor con cinturino dotato di fibbia che mettere in risalto il punto vita.

Costumi da bagno interi per fisico a mela

Le donne con fisico a mela hanno solitamente spalle larghe, busto e torace ampi, gambe snelle e punto vita poco pronunciato. I costumi da bagno interi ideati per un fisico a mela, sono quelli che mettono in evidenza il décolleté puntando su coppe con ferretto che ricordano quelle delle pin up e giocano con profonde sgambature che esaltano le forme dei fianchi. Il brand di moda beachwear Maison Ruel ha realizzato un costume intero che si adatta a ogni fisicità a cui dona comfort, eleganza e stile.

Costumi da bagno interi per fisico a triangolo

Il fisico a triangolo ha spalle strette, un seno prosperoso e un punto vita segnato che donano proporzione all’intera silhouette femminile con gambe snelle. In questo caso, sarà meglio optare per costumi da bagno interi che sostengono il décolleté dotati di spalline maxi e coppe o fasce a triangolo. Un modello di intero ideale per questa tipologia di fisicità è quello con scollatura a cuore che contiene il seno e mette in evidenza le spalle. Inoltre, optare per un intero dal tessuto in lurex sarà la scelta di stile vincente da indossare di giorno in spiaggia e la sera con una long skirt o un pantalone a palazzo per un party in riva al mare.

Costumi da bagno interi per fisico a rettangolo

Le donne che hanno un fisico a rettangolo, possiedono un seno piccolo, un punto vita poco definito e fianchi e gambe snelli. Il modello ideale per questa fisicità, sarà quello che punta a donare forma e proporzione all’intera silhouette femminile. In questo caso, è consigliabile optare per interi a fantasia dai colori sgargianti o adornati da dettagli come volant sui fianchi e décolleté, oppure con allacciatura al collo. Proprio come il modello della collezione estate 2021 di Parah.

Costumi da bagno interi per fisico a clessidra

Punto vita stretto e ben definito, seno prosperoso, spalle e fianchi pronunciati ma proporzionati. Sono queste le caratteristiche di un fisico a clessidra sul quale indossare qualsiasi tipo di costume intero. Dal modello monospalla a quello cut out (come il modello Parah), passando per l’intero con coppe o quello con scollo halter. Per quanto riguarda le fantasie, via libere a maxi pois, fantasie jungle style, fiori over size e pattern geometrici. Sono ammessi anche dettagli leziosi come rouches e volant su fianchi e seno e profonde scollature a V sul décolleté e sulla schiena.