Costumi da bagno minimal, una scelta senza tempo

Estate: tempo di sole, mare e di giornate intere trascorse in spiaggia con indosso soltanto un costume da bagno. Per chi è alla ricerca di un bikini o un costume intero semplice ed essenziale, i costumi da bagno minimal sono una scelta senza tempo dallo stile chic e raffinato. Questa tipologia di swimsuit abbandona orpelli e decorazioni come volant, fantasie vivaci e tessuti ricamati in favore di silhouette dal design essenziale e dalla linee pulite.

I colori rinunciano a nuances sgargianti e vivaci virando verso tonalità basic come il blu, il nero e il bianco o neutre come il beige e il tortora. Non mancano i modelli che attingono dalle palette pastello caratterizzati da nuances come il carta da zucchero o il verde menta, rigorosamente in tinta unita e passe-partout. Vediamo i modelli più belli per un’estate all’insegna della semplicità.

Costume da bagno intero nero

Il costume intero nero è uno dei capisaldi della moda beachwear che si conferma un classico senza tempo. Sebbene nel corso degli anni sia stato rivisitato da designer e stilisti in versioni ricamate, con rouches o arricciature lungo seno e fianchi, sono tante le proposte di costumi interi minimal a cui ispirarsi. Ad esempio, l’intero nero di Dolce&Gabbana conquista per la sua eleganza retrò-chic declinata su un modello olimpionico in tessuto elasticizzato. La sgambatura bassa richiama proprio lo stile vintage delle pin-up e le coppe sagomate a balconcino con spalline sottili regalano una sensualità tutta da scoprire. Ideale per un aperitivo in barca indossato insieme a un copricostume trasparente e un maxi cappello in paglia senza dimenticare un paio di occhiali da sole modello diva.

Il bikini con slip a vita alta

Un altro costume da bagno dalle linee minimal ed essenziali che si ispira alla moda del passato anni ’50 è il bikini con slip a vita alta. Nella collezione swimwear di Oysho, spicca un modello balconette dal design slim nella nuances naturale della terracotta. Lo slip a vita alta garantisce comodità e libertà di movimento donando uno stile da vera diva. Ideale per una giornata a bordo piscina o in spiaggia abbinato a un pareo lungo.

Costume da bagno in lurex

Brillante e luminoso, il costume da bagno intero in lurex è la scelta senza tempo con cui splendere sotto il sole. Spalline sottili e silhouette essenziale priva di decorazioni o fronzoli sono i tratti distintivi dell’intero di Oséree dallo stile versatile ed elegante. Infatti, questo particolare modello di costume da bagno minimal può essere indossato anche dopo il tramonto, trasformandosi in un body da abbinare a pantaloni a palazzo o gonne longuette per una serata danzante in spiaggia.

Bikini con top

Il classico bikini composto da due pezzi (slip+reggiseno) si sveste di fronzoli e inutili decorazioni per abbracciare una scelta di stile semplice e minimalista. Il bikini con reggiseno a forma di top dal design sportivo ed essenziale è la scelta beachwear ideale per chi non vuole rinunciare al colore pur abbracciando la filosofia del less is more.

Costume da bagno monospalla

Che sia a bordo piscina, in spiaggia o per un aperitivo in riva al mare, il costume intero monospalla firmato Bottega Veneta ha linee semplici e rigorose che sono esaltate dal design lineare che scopre una spalla e mette in mostra anche una porzione di schiena. Nella versione tinta unita color cioccolato si trasforma nel costume chic da abbinare a gonne plissettate e gioielli dorati per un aperitivo in riva al mare.

Bikini a triangolo

Tra i costumi più semplici e minimal di sempre c’è il bikini a triangolo. Scelto in tinta unita nei colori classici come il bianco, sarà in grado di creare look da spiaggia versatili e da abbinare a parei e copricostumi per il mare o in piscina.