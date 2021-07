Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022: 10 look da ricordare

Torna la Paris Fashion Week con protagoniste le collezioni Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022 che simboleggiano rinascita e ritrovata (quasi) normalità con le sfilate in presenza. Da Dior a Chanel, passando per Balenciaga e Giorgio Armani, sono tanti gli stilisti che scelgono di tornare a sfilare dal vivo, mentre altri come Giambattista Valli, Alexandre Vauthier e Schiaparelli presentano le loro collezioni in versione digitale.

Sebbene ancora il pericolo della pandemia non sia svanito, l’allentamento delle restrizioni e il proseguimento della campagna vaccinale anti Covid-19, hanno permesso di tornare a percepire il sogno della moda dal vivo. Sì, perché ogni collezione racchiude in sé un’esperienza sensoriale tutta da gustare che coinvolge non solo la vista ma anche il tatto sollecitato da ricami fatti a mano, tessuti pregiati e impalpabili, forme sartoriali che guardano al passato ma sono rivolte a un futuro che, si spera, sarà la resurrezione della moda.

La grande novità di questa edizione è il ritorno di Balenciaga: dopo 52 anni di assenza dall’Alta Moda, la Maison debutta con la collezione firmata dal direttore creativo Demna Gvasalia nello scenario dello storico atelier situato al numero 10 dell’Avenue Georges V. Un luogo intriso di storia dove il fondatore Cristòbal mostrava le sue collezioni alle clienti più affezionate.

Altro importante debutto, sotto gli occhi di Raf Simons e Pier Paolo Piccioli, quello di Pieter Mulier per Maison Alaïa.

Tra abiti dalle linee sartoriali retrò a quelle più futuristiche, ecco 10 look da ricordare.

Chanel Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022: il look ispirato alla pittura francese

Presentata tra le architetture neorinascimentali del Palais Galliera, la collezione Chanel Haute Couture autunno inverno 2021 di Virginie Viard è ispirata ai movimenti della pittura francese. Tra colorati tailleur in tweed e abiti che sbocciano come i fiori di un giardino inglese, il look da ricordare è sicuramente quello indossato dall’attrice Margaret Qualley che è un chiaro inno all’arte e alla pittura. Si tratta di un completo che apre l’inizio della sfilata, composto da una voluminosa gonna in tulle con perline dall’effetto consumato; abbinata a un lungo cappotto di tweed scintillante con colletto alla Peter Pan. Una perfetta fusione tra le tonalità pastello dell’impressionismo francese del XIX secolo e una complessa tela puntinista.

Dior Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022: la gonna a ruota e il cappotto sartoriale

La collezione Haute Couture, disegnata da Maria Grazia Chiuri, torna in presenza con un concetto di materialità atipica che reinterpreta il ricamo. Quest’ultimo non è più un ornamento decorativo ma sostanza collegata ai sensi della vista e del tatto che celebra il ritorno all’essenza del cucito. I tessuti vengono così trasformati racchiudendo stile, movimento e attitude.

Dal tweed texturizzato allo chiffon drappeggiato come strati di una roccia, prendono vita lunghe gonne voluminose con patchwork di motivi floreali e cappotti dai tagli sartoriali, senza dimenticare gli abiti da sera impalpabili e gli elegantissimi tailleur. Tra le pareti decorate con affreschi del Musèe Rodin di Parigi, sfilano un’ampia serie di cappotti dallo stile classico e dalle forme morbide ma strutturate e spicca un look destinato a essere ricordato: una gonna midi a ruota a vita altissima che ondeggia lungo il corpo femminile.

Giambattista Valli Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022: l’abito morbido con tagli cut out

Lunghi strascichi di chiffon di seta, vaporose gonne con balze di tulle prendono forma sulla collezione di abiti Haute Couture 2021 di Giambattista Valli. Morbidezza e volume si fondono sull’abito impalpabile dalle tinte pastello tricolore dell’arancione, del rosa e del lilla. Un look sofisticato da ricordare che vestirà principesse e star sul red carpet.

Maison Alaïa Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022: l’abito nude

Il nuovo direttore creativo Pieter Mulier di Maison Alaïa ha debuttato presso la sede storica di Azzedine Alaïa nel quartiere parigino di Marais con una collezione che unisce la sensualità e la sessualità alla riverenza della sartoria del passato.

Un omaggio frutto di una lunga ricerca d’archivio che, grazie all’abilità dell’atelier, ha reinterpretato i punti di forza del marchio creando una moda scultorea, sexy e mai volgare. Una collezione che rappresenta un regalo per le nuove generazioni e che vuole dimostrare che si può essere sensuali ed eleganti senza scendere nella volgarità.

Nella collezione è reinterpretata la tradizionale forma a cappuccio di Alaïa del 1984. Si tratta di una stoffa di lana drappeggiata sulla testa con due pannelli geometrici che scivolano sul seno e coprono solo il necessario. Ma il look da ricordare è il tubino aderente con cuciture che segnano le forme del seno e dell’addome e dal tessuto effetto vedo-non-vedo.

Giorgio Armani Privé Autunno Inverno 2021-2022: l’abito effetto liquido

L’ambasciata italiana con sede a Parigi è la location scelta da re Giorgio Armani per segnare il ritorno in presenza delle sue sfilate. La collezione Privè è ricca di tessuti brillanti dall’effetto liquido e di sete intrecciate con filo metallico ultra sottile che creano una sensazione di gioiosa levità. Tra balze e drappeggi, spicca un etereo abito con taglio a portafoglio che non passa inosservato per leggerezza, sensualità e raffinatezza.

Balenciaga Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022

Dopo 50 anni di assenza, nello scenario dello storico atelier, Balenciaga torna a sfilare in passerella con una collezione Haute Couture ricca di tailleur classici dalle forme ampie e destrutturate tipiche degli anni ’70 in cui svettano ampi cappelli a cupola che adornano i capi. Il vero punto di forza della sfilata sono gli abiti da sera, ampi e super voluminosi.

L’abito mantella di Azzaro

In versione digitale va in scena la collezione Haute Couture Autunno Inverno 2021-2022 di Azzaro, realizzata dallo stilista belga Olivier Theyskens, che evoca il sogno in un inno alla sera. L’alta moda si veste di tessuti pregiati come la seta che sono declinati in lunghi abiti ampi e dallo stile rinascimentale. Il look da ricordare è l’abito mantella verde lucido con colletto rotondo e che ricorda lo stile di una dama dell’Ottocento.

L’abito plissettato di Alexandre Vauthier

Frange, piume e accessori da Far West sono i dettagli di stile della collezione Alexandre Vauthier. Un miscuglio di stili ed epoche diverse che danno vita ad abiti ricercati arricchiti da dettagli come maxi cinture, cappelli da cow boy e frange in stile Charleston. Fra tutti spicca l’abito plissettato abbinato a una lingerie brillante e lussuosa.

L’abito fluo di Antonio Grimaldi

La collezione di Antonio Grimaldi, presentata in versione digitale, è composta da tessuti fluidi ed essenziali privi di ricami ma arricchiti da dettagli come piume e pietre preziose. Il risultato? Una serie di abiti da sera raffinati dalle nuances pastello come l’azzurro e il lilla, ma anche dai toni fluo del verde. Il look da ricordare, infatti, è proprio l’abito mono spalla e gonna con spacco dalle tonalità fluorescenti e frange glitter.

L’abito drammatico di Iris Van Herpen

Vere e proprie sculture e opere d’arte sono gli abiti realizzati dalla maison Iris van Herpen. Un look da ricordare è sicuramente l’abito cut out pigmentato viola indaco con strascichi fluttuanti e spalle pronunciate per un’allure drammatica.