Outfit da viaggio, comode ma con stile (in aereo, treno e nave)

Pronti, partenza, via! Dopo mesi rinchiusi in casa, si torna a viaggiare ancora con le dovute precauzioni (mascherina inclusa) ed è tempo di pensare agli outfit da viaggio che siano confortevoli e allo stesso tempo abbiano stile. Che sia in aereo, in treno o in nave affrontare un viaggio di qualche ora richiede una buona volontà e soprattutto tutto l’occorrente in termine di look. I capi di abbigliamento comodi, come jeans e tute, sono quelli più utilizzati per comporre look comodi. E le scarpe? Ovviamente comode come le sneakers, le ballerine e le ciabatte flat che vanno tanto di moda.

Unica nota dolente di quando si viaggia con i mezzi di trasporti come aereo, nave o treno è l’aria condizionata. Soprattutto ad alta quota le temperature scendono in picchiata ed è molto comune percepire freddo e sbalzi di temperatura. Dunque tra borsoni, maxi valige e mini trolley non bisogna dimenticare un capospalla come una giacca di jeans, un piumino primaverile o un cardigan per proteggersi.

Se si è alla ricerca di outfit da viaggio comodi e ricchi di stile, basterà ispirarsi ai look sfoggiati da celebrities e instagrammer che sono tornate a viaggiare e lo fanno in grande stile senza rinunciare al comfort.

Outfit da viaggio: jeans + top sportivo

In uno dei suoi recenti spostamenti in giro per l’Italia, Chiara Ferragni sfoggia in aeroporto un perfetto outfit da viaggio dallo stile comodo e cool. Immancabili le ciabatte in gomma che siamo soliti vedere nei suoi scatti nelle versioni più colorate e smart dallo stile anni ’90. La comodità di questo look è data da un paio di jeans mom fit con strappi dalle linee morbide e un top sportivo coordinato a una giacca in denim con bottoni gioiello

Outfit da viaggio: tuta e blazer sportivo

Tra i look più cool da indossare per un viaggio in aereo rientra la mise sfoggiata da Jessica Alba e paparazzata in occasione di una delle sue partenze. Questo look è caratterizzato da la fusione tra stili diversi: da un lato lo stile sportivo dei pantaloni in tuta dall’altro quello casual chic di un blazer dal taglio destrutturato in lino abbinato a una top bianco. Ciò che hanno in comune è la ricerca di uno stile rilassato e comodo dal mood street sporty chic.

Outfit da viaggio: look total white

Sembra proprio che le celebrities amino indossare i look total white in occasione di un viaggio in nave o in barca; forse, perché il bianco è il simbolo della libertà e delle spensieratezza che il mare trasmette. Lo dimostrano la regina di Spagna Letizia Ortiz che appena prima di salire a bordo di una barca è stata paparazzata in un outfit da viaggio composto da jeans skinny e top en pendant.

Mentre la modella Bella Hadid opta per un look da viaggio anti-vento decisamente più casual e sportivo: composto da jeans a zampa long blazer e Converse senza dimenticare un paio di occhiali da sole per proteggersi dai raggi Uv.

Outfit da viaggio: gonna + ballerine

Per chi non vuole rinunciare a uno stile sofisticato, è possibile creare una serie di outfit da viaggio casual chic che donano comfort a ogni ora trascorsa in aereo, in treno o in nave. Un look a cui ispirarsi è quello sfoggiato da Olivia Palermo con gonna con balza e ballerine beige eleganti per essere pronte a scendere in terra nuova con un look elegante e raffinato

Outfit da viaggio: il set coordinato in tuta

Un outfit da viaggio ideale per affrontare le lunghe ore in treno in vista dell’arrivo in una nuova meta tutta da scoprire, è il set coordinato in tuta. Comodo, trendy e casual donerà la giusta dose di comfort e di stile a ogni outfit da viaggio . Completate il look con una giacca oversize e un paio di chunky sneakers.