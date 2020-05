Vestiti colorati: come abbinarli con scarpe e borse

Che siano abiti lunghi, modello chemisier, in stampa floreale o minidress, i vestiti colorati sono una nota di allegria che punteggia il guardaroba soprattutto durante la stagione estiva: infiniti gli abbinamenti possibili con scarpe e borse, anche in linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2020, per creare outfit da giorno insuperabili.

Verde acqua, arancione e blu sono solo alcuni dei colori che impazzano quest’anno, nuance perfette anche per abitini fluidi da indossare in città come in spiaggia o a bordo piscina (quando finalmente potremo di nuovo godere le sole e delle temperature più miti).

Ecco i tip della redazione per abbinare alla perfezione i vestiti colorati con scarpe e borse.

L’outfit con l’abito verde acqua

Il vestito midi in cotone color verde acqua di Cos è un modello a-line senza maniche con drappeggio e coulisse sul davanti. Si può portare con sandali bianchi con fascette incrociate in pelle di Neous con cinturino sulla punta e tacco tondo; insieme una borsa a mano trasparente di Paola T con busta interna in stampa floreale rimovibile.

Vestiti colorati: come abbinare il minidress arancione

È di Zara l’abito arancione con collo alto e maniche sotto il gomito con elastico e dettaglio di ricami traforati. Per un outfit giocato sui contrasti, si può abbinare con mules con punta quadrata aperta e tacco alto di colore blu in pelle di Paris Texas e una borsa arancione chiaro come la tracolla cilindrica in pelle di vitello di Manu Atelier con catena e placca con logo.

Come abbinare il vestito giallo

H&M propone un abito longuette giallo in leggero tessuto di misto lyocell Tencel e viscosa, con maniche lunghe con polsino e spacchetto in fondo. Il tip della redazione? Creare un outfit prezioso con accessori metallizzati: ai piedi, sandali platform in pelle dorata di Valentino con punta aperta e fascia sull’alluce. Di Dries Van Noten la pochette a busta effetto laminato senza applicazioni da portare a mano.

Vestiti colorati: gli abbinamenti con il blu

Il minidress aderente blu a maniche corte di Hugo Boss con maniche con volant ben si abbina con le sneakers Chuck Taylor Ox Comme Des Garçons Play X Converse di colore bianco sporco in cotone di Comme Des Garçons Play e il secchiello bianco di Prada lavorato ad uncinetto.

Quali scarpe e borsa abbinare all’abito rosso mattone

Tessuto satinato e modello scampanato asimmetrico per il longdress Mango rosso mattone con collo stondato e maniche lunghe a palloncino. È perfetto con sandali neri come quelli di A.W.A.K.E. Mode con finitura in rilievo, cinturino in pelle, punta quadrata e tacco medio. Come borsa, il modello a bandoliera Furla è realizzata in pelle con stampa motivo arco.

Il vestito rosa

Stampa floreale per il miniabito Stella McCartney rosa con medaglietta sull’estremità delle spalline, regolabile al collo. Anziché un colore neutro o ton sur ton si può decidere di abbinare gli accessori delle nuance di cui è composta la stampa: largo quindi alle mules open toe arancioni di Wandler con punta quadrata e tacco largo medio alto. È verde la borsa di Marc Jacobs effetto pelle di coccodrillo goffrata con manico rotondo alto e tracolla regolabile e rimovibile.