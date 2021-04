Vestito e stivaletti: le combinazioni vincenti

Quali scarpe indossare insieme a un vestito? Questa è una delle domande più frequenti quando ci si ritrova davanti al proprio guardaroba appena prima di uscire da casa. Infatti, abbinare abiti e scarpe è un’azione che richiede creatività e conoscenza delle ultime tendenze fashion, soprattutto quando si vogliono creare degli outfit impeccabili. La combinazione vestito e stivaletti rappresenta un sodalizio di stile casual e passe-partout con cui non si sbaglia mai.

Una combinazione vincente che permette di risparmiare tempo senza il bisogno di trascorrere infinite ore in cerca di un’ispirazione sul look da indossare.

La coppia vestito e stivaletti permette di giocare con la fantasia creando un’infinita varietà di look. Ad esempio, l’abito può essere indossato sia nella versioni mini, che midi o long e a fantasia o in tinta unita, dalla linee semplici o con dettagli di rouches e volant.

In abbinamento, gli stivaletti possono assumere la forma di un paio di ankle boots il cui lo stile rock e grunge si mescola a quello più romantico di un vestito lungo sotto il ginocchio. Sono tanti i fashion alert a quali ispirarsi per creare una combinazione vincente ideale per outfit casual che vede come protagonisti un vestito e un paio di stivaletti.

Tubino nero + stivaletti

Ogni donna possiede nel proprio guardaroba almeno un tubino nero. Un grande classico della moda da indossare in ogni occasione. Versatile ed elegante il tubino nero è il vestito senza tempo che incontra lo stile casual e comfy di un paio di stivaletti. Il risultato? Un outfit perfetto per ogni occasione e che di adatta a qualsiasi esigenza di look.

Vestito lungo + chelsea boots

I chelsea boots sono il modello di stivaletti più diffusi tra le donne. Solitamente molto bassi e facilmente riconoscibili grazie ad una parte elastica posizionata sulla parte laterale della caviglia, si confermano le scarpe grintose e comode da indossare in ogni occasione. Insieme a un abito lungo, come quello indossato da Olivia Palermo dall’allure hippie chic, è in grado di comporre una degli outfit più di tendenza della stagione primaverile.

Vestito + stivali total white

Il bianco è uno dei colori neutri di tendenza del 2021. Lo abbiamo visto sfilare in passerella declinato sulle collezioni degli stilisti di tutto il mondo, protagonista di outfit dallo stile minimale e confortevole. Il trend del total white può essere sfoggiato anche indossando la combo vestito + stivali entrambi nel colore bianco ottico. Ad esempio, una combinazione vincente è quella composta da maxi abito bianco dalle forme over, dall’allure sportivo e casual, e da un paio di stivali con gambale largo che esaltano l’altezza della gambe dotata di polpacci larghi.

Vestito lungo + ankle boots

Tra le varie tipologie di calzature, gli ankle boots sono quelle che si abbinano meglio ad un vestito lungo. Detti anche tronchetti, gli ankle boots sono gli stivali alti fino alla caviglia e possono essere raso terra o dotati di un tacco quadrato dall’altezza media. Abbinate ad un long dress in satin con spalline sottili sono in grado di creare un outfit di tendenza per la primavera dallo stile bohemien. Il consiglio di stile offerto dai look sfoggiati dalle celebrities suggerisce di indossare i tronchetti con lunghi vestiti che lascino ben in vista la scarpa, donando un gioco di proporzioni equilibrate che slanciano la figura.

Vestito corto+ combat boots

I combat boots affondando le loro origini dalla cultura militare ed erano solitamente indossati dai soldati nelle loro uniformi da combattimento. Questa tipologia di stivaletti rientrano nella categoria degli anfibi impermeabili che oggi si sono evoluti in calzature glamour con cui dare vita ai look rock e urban style. Così, la sensualità di un vestito corto incontra lo stile grunge dei combat boots, proponendo un outfit da replicare nella vita di tutti i giorni.