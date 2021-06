Moda (XXL) estate 2021: è oversize mania

La moda estate 2021 abbandona le forme aderenti in favore di volumi oversize e linee morbide e lancia un chiaro messaggio di libertà e di comfort quotidiano. Si potrebbe parlare di una vera e propria oversize mania, dove le misure XXL possono essere indossate da qualsiasi silhouette senza distinzione di body shape. I capi must have sui quali puntare sono maxi abiti destrutturati, blazer con maniche ampie e lunghe, pantaloni morbidi e slouchy e accessori dai volumi over, come borse e cappelli.

Ispirate alla moda degli anni 2000, anche le camice e le T-shirt diventano extra large, assumendo forme scivolate e voluminose. Così, ogni capo di abbigliamento rinuncia a pinces e cuciture pensate per segnare le forme del corpo, virando verso tagli sartoriali che cadono dritti lungo la silhouette femminile con un sorprendente effetto tunica. Ma quali sono i capi sui quali puntare?

Moda estate 2021: maxi dress

Il maxi abito è tra i capi must have sul quale puntare per vestire l’oversize mania. Tessuti leggeri e impalpabili compongono generalmente questa tipologia di abito destrutturato. La sua caratteristica principale è quella di cadere a piombo lungo le forme del corpo femminile grazie alla scelta di volumi ampiamente esaltati da maniche a farfalla o a palloncino. Tra i primi stilisti che hanno presentato in passerella la nuova tendenza, Valentino si distingue per la sua collezione composta da abiti dai colori forti e vivaci declinati su fantasie macro. Tra i tanti modelli, spiccano i modelli di vestiti voluminosi in cui le maniche, costituite da spacchi, si confondono con le forme XXL dell’abito, richiamando l’effetto tunica o caftano.

Oscar de la Renta, invece propone un abito fluttuante e voluminoso con scollo a barca e maniche a palloncino, che potrebbe essere una valida alternativa per un look da sposa comodo e ricercato.

Moda XXL: la camicia oversize

Le camice oversize sono una delle tendenze più in voga dell’estate 2021 e sostituiscono i modelli più avvitati, rappresentando uno stile rilassato e confortevole. Si tratta di un ritorno alla moda anni ’70, quando le maxi camice venivano indossate con jeans a zampa e maxi occhiali da sole. Oggi si affermano come un capo di abbigliamento trendy da indossare nella vita quotidiana insieme a pantaloni morbidi che richiamano forme rilassate e pratiche. Come la proposta di look presentata in passerella da Alberta Ferretti che compone un outfit da tutti i giorni dallo stile casual e versatile.

Moda XXL: il maxi impermeabile

Complici i cambiamenti climatici, è sempre più frequente la possibilità di assistere a improvvisi temporali anche durante i mesi estivi. Così, per non farsi trovare impreparate e vestire le ultime tendenze fashion, basterà optare per un maxi impermeabile a maniche corte. Quello di Kenzo colorato, lungo fino alle caviglie e con maniche ampie a palloncino è il capo di abbigliamento dalle misure oversize con cui completare un look in caso di pioggia estiva.

Moda XXL: borse e cappelli macro

Anche gli accessori sembrano non essere stati esclusi dalla possibilità di assumere forme e volumi extra large rientrando tra le tendenze da indossare nell’estate 2021. Così le maxi bag super voluminose diventano dei borsoni ricchi di stile in cui mettere tutto l’occorrente per la vita di tutti i giorni e per andare al mare.

La borsa XXL con borchie è la borsa da spiaggia ideale in cui contenere tutto ciò che serve per una giornata al mare: dalla crema solare, alla rivista da leggere sotto il sole, passando per ciabatte e teli mare.

Rimanendo in tema di look da spiaggia, l’accessorio oversize con cui proteggersi dal sole è il maxi cappello a falda ultra larga che crea una zona d’ombra capace di sostituire il classico ombrellone. Da scegliere in paglia e super colorato.