Film del giorno: Ghost e The Libertine

Cosa c’è questa sera in tv? Ecco tante proposte per conoscere quel è il film del giorno che viene trasmesso sulle reti Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix. In questo momento in cui ci troviamo chiusi tra quattro mura per evitare la diffusione del Coronavirus, chi ha molto tempo libero si trova con bisogni insoddisfatti e la necessità di vincere la noia.

Ma come fare? Per esempio guardando un film tra i tantissimi disponibili: fra televisione e servizi di streaming c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco allora la nostra rubrica Film del giorno, in cui vi suggeriamo le pellicole da non perdere.

Film del giorno in tv: Ghost

Alle 21.25 su Nove va in onda una delle pietre miliari del romanticismo cinematografico, con protagonista il compianto Patrick Swayze e Demi Moore. Film che ha fatto innamorare migliaia di persone in tutto il mondo, Ghost racconta la tragica storia di due giovani amanti a New York, Sam e Molly, che vengono divisi improvvisamente e brutalmente da un rapinatore, il quale uccide l’uomo. Devastata dalla perdita, Molly riuscirà a contattare l’amato grazie a un medium interpretata da Whoopi Goldberg e svelerà il mistero dietro la morte di Sam.

Film del giorno su Sky: The Libertine

Alle 21 su Sky Passion una pellicola che vede Johnny Depp in un ruolo decisamente atipico nella sua carriera, caratterizzata principalmente da interpretazioni eccessive e sopra le righe. In questo film invece interpreta con misurata John Wilmot, conte di Rochester, poeta alla corte di Carlo II in Inghilterra, ma sopratutto libertino in ogni ambito del piacere. Per uno sgarro al Re, frutto di uno scherzo portato troppo oltre, l’uomo sarà costretto a lasciare Londra tentando di sfuggire alla cattura.

Film del giorno su Netflix: Mistero a Crooked House

È un giallo corale con un’insolita alta concentrazione di personaggi femminili questo Mistero a Crooked House, tratto dal romanzo di Agatha Christie. Ambientato come spesso accade in una magione di una famiglia dell’alta borghesia, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’intreccio vede un giovane investigatore privato deciso a risolvere il caso dell’omicidio del nonno della sua amata, di cui intende chiedere la mano. Tutti accusano la seconda e giovane moglie dell’anziano, ma le indagini del detective scoperchieranno verità inconfessate e piccole e grandi meschinità. Nel ricco cast Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson e Terence Stamp.

Film del giorno su Amazon Prime Video: La verità è che non gli piaci abbastanza

Cosa si agita nel cervello di uomini e donne quando c’è un interesse sentimentale? Prova a spiegarcelo questa commedia romantica corale, che vede tra i protagonisti Ben Affleck, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly e Bradley Cooper. C’è chi vorrebbe sposarsi dopo anni di matrimonio, chi invece sta attraversando un momento di crisi e chi proprio non riesce a decifrare i segnali lanciati dall’altro sesso…?