Gonna di jeans: come indossare il capo must have dell'estate 2021

Simbolo delle rivolte femministe degli anni ’60, la gonna di jeans diventa uno dei capi cult nei decenni ’80 e ’90 quando la sua lunghezza si accorcia progressivamente. Da allora la denim skirt non ha mai smesso di evolversi e trasformarsi in modelli sempre più innovativi e moderni che accendono i look estivi del guardaroba femminile in ogni epoca.

Che sia lunga, super corta o midi, la gonna di jeans è un capo versatile e pratico che si adatta bene a look informali e sportivi. Dagli abbinamenti più casual con camicia e sneakers a quelli più ricercati con blusa e sandali con tacco, la gonna di denim un capo evergreen.

Nei modelli dal lavaggio chiaro o blu scuro, con strappi e orli sfrangiati o con profondo spacco centrale, la gonna di jeans saprà mostrare il suo allure glamour e mai banale. Ma come indossarla in vista dell’estate? Le celebrities sembrano aver fatto della denim skirt un elemento indispensabile del proprio stile a cui ispirarsi per creare look casual chic.

Minigonna di jeans con orlo sfrangiato

La classica minigonna di jeans si conferma uno dei modelli must have da indossare durante l’estate 2021. Nel segno di una moda che cambia e si evolve rapidamente, indossarla nella versione con orlo sfrangiato sarà la scelta di stile con cui rendere rock e glamour qualsiasi outfit estivo. Come abbinarla? Volgendo lo sguardo ai look street style sfoggiati dalle celebrities, quello della modella Bella Hadid rappresenta una fonte di ispirazione per creare una mise impeccabile. La denim skirt, con orlo sfrangiato dal lavaggio chiaro, e abbinata a un paio di ankle boots e un semplice top con spalline sottili anni ’90. Il risultato? Un outfit rock perfetto per il tempo libero e per assistere a un concerto.

Gonna di jeans con spacco

Sensuale e grintosa, la gonna con spacco torna dai mitici anni ’70 per essere mixata con qualsiasi capo di abbigliamento. Olivia Palermo la indossa in un outfit casual con un paio di sandali con tacco nude e una camicia attillata, creando un total denim look con studiati accostamenti di colore tra diverse tipologie di jeans. Perfetto per un aperitivo tra amici.

Gonna di jeans con bottoni

Stretta in vita e che scivola delicatamente sui fianchi della silhouette femminile, con la gonna di jeans con bottoni si possono creare look estivi versatili. Abbinata a un crop top è perfetta per un outfit sportivo.

Gonna di jeans midi

Tra i modelli più versatili da indossare nell’estate 2021, la gonna di jeans midi è sicuramente quella più desiderata. Lunga appena sotto il ginocchio, lascia scoperte le caviglie e dona un’allure sofisticata. Inoltre, questa versione di denim skirt è in grado di slanciare la figura al punto tale da poter essere indossata con qualsiasi tipo di calzatura (dai modelli bassi a quelli con tacco più alti). Kendall Jenner sceglie di indossarla con mules a punta e un top lingerie in raso e pizzo nero, creando un look perfetto sia per la spiaggia sia per la città completato da maxi occhiali da sole immancabili durante la bella stagione.

Gonna di jeans nera

Non solo i classici lavaggi blu, la gonna di jeans è declinata anche nella versione di denim nero. Ciò la rende adatta a essere indossata anche la sera, per un party estivo, una cena romantica o un reunion tra amici (post lockdown). Può essere indossata in diverse versione e se si è alla ricerca di uno stile lezioso, basterà sceglierla con balze o chiusura a portafoglio.