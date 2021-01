Moda 2021: vestiti, i trend imperdibili

La Moda 2021 ha in serbo per noi vestiti dai trend imperdibili, che rivoluzioneranno il nostro guardaroba e che ci faranno sentire uniche, sexy e pronte a vivere nuove avventure.

Le linee dei modelli che più ci interessano, naturalmente, arrivano dalle collezioni Primavera-Estate 2021, in quanto saranno le prime che potremo indossare dopo questo freddo e piovoso inverno, al primo timido raggio di sole. Tuttavia, dopo aver colorato la bella stagione, molte delle idee continueranno a vestirci anche durante l’autunno, in versioni adatte al ritorno in ufficio settembrino.

Le tendenze, su come vestirsi in primavera e non solo, sono state colte al volo da brand per tutte le tasche, fast fashion compreso, per cui non avrete problema a mettervi al passo con esse con una seduta di shopping riparatrice.

Moda 2021 vestiti

Le tendenze vestiti 2021 riguardano i colori e le fantasie da scegliere, l’ispirazione, i modelli e i dettagli che identificheranno subito a una prima occhiata i capi più cool dell’anno, senza margine di errore. Generalmente, il mood è rilassato, senza troppe fasciature, con tessuti leggeri e ampi. Una donna che vuole esprimere la propria personalità ignorando le costrizioni.

La nostra redazione ha selezionato i trend imperdibili. Potrete così controllare subito il guardaroba e, in caso, mettervi al passo coi tempi prima dell’arrivo della primavera.

Colori pastello

Golosi, delicati, freschi, i colori pastello, anche nella versione “sorbetto”, un po’ più carica, saranno protagonisti di vestiti da cerimonia, come di consueto, ma anche di tante proposte per tutti i giorni. Rosa, menta, giallo chiaro o celeste, come visto da Chloé, quale fa per voi?

Vestiti di ispirazione folk

Che si parli di merletti e pizzi bianchi o di leggere stoffe dalla fantasia Paisley, squisitamente indiana, come visto da Dior, l’ispirazione folk invade la primavera e in estate sarà una tendenza a cui nessuna di noi potrà restare indifferente, specialmente nelle passeggiate lungo il mare o per un aperitivo in terrazza o a bordo piscina.

Camicie extra large

Dagli abiti chemisier, come quello di Michael Kors, a veri e propri modelli oversize rubati dall’armadio di lui, la camicia extra large è uno degli abiti più cool della primavera-estate!

Accessori moda 2021: cintura in vita

Come nel caso del cappotto, la cintura in vita regala una grande personalità all’outfit con abiti corti o abiti lunghi, come visto in moltissimi dei look firmati Zimmermann, che ha scelto cinte in pelle a contrasto da abbinare agli accessori.

Fantasie a fiori grandi e appariscenti

Un’esplosione di colori, sugli abiti della primavera, mima la rinascita della natura. Il diktat? Più grandi e appariscenti sono (anche i colori fluo) e meglio è, come mostra Valentino, con un senso del colore di Pierpaolo Piccioli come sempre in stato di grazia.

Tie Dye

Volete puntare su un look eccentrico e vintage? La psichedelica stampa Tie Dye, mono come visto da Aniye By Milano o multicolor, è la proposta perfetta per la vostra estate.

Spalle importanti

Le spalle importanti, come quelle a palloncino o a punta, sono state un must have dell’autunno-inverno 2020/2021 e questo dettaglio femminile, originale e intrigante non cesserà la sua corsa per il momento. Oltre che sulle giacche e sui maglioni, le ritroveremo ovviamente sui vestiti, come visto in passerella da Laura Biagiotti.