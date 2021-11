Moda anni 2000, i capi che sono nuovamente tendenza

Negli anni 2000 non c’erano i social e neanche whatsapp: si chattava su Msn a colpi di trilli e si navigava su internet per fare le ricerche in vista delle verifiche scolastiche. Erano gli anni delle serie tv come Dawson’s Creek e Lizzie McGuire da guardare il pomeriggio su voluminosi televisori prima di andare alla lezione di danza Hip Hop.

Nelle orecchie suonava la musica di Rhianna, Lady Gaga e Shakira mentre si indossavano look pop composti da jeans dalla vita ultra bassa che scopriva l’ombelico e mini t-shirt attillate. I capelli erano illuminati da colpi di sole e meches bionde mentre il make-up puntava tutto sul lip gloss e ombretti azzurri o smokey eyes marcati in stile Avri Lavigne, incorniciati da sopracciglia sottilissime.

A distanza di 2 decenni, la moda anni 2000 torna a dettare le sue tendenze con colori pop e fluo e dettagli frivoli e spensierati ispirati alle pop star dell’epoca come una Britney Spears ancora giovanissima. Ecco tutti i capi anni 2000 che sono nuovamente di tendenza e da indossare al più presto.

Moda anni 2000: i jeans a vita bassa + maxi cintura

A zampa o larghi dai fianchi in giù, i jeans di moda negli anni 2000 avevano la vita bassissima che scopriva la pancia e metteva in mostra l’ombelico. Si indossavano insieme a top a fascia e t-shirt succinte segnati da maxi cinture colorate. Come fa Blumarine in un look contemporaneo dallo stile vintage.

Lo slip dress

Lo slip dress è tra i modelli di abiti più trendy del momento che ritorna dal passato. Si indossa sopra a t-shirt per il giorno o da solo come abito sotto veste elegante e da sera. Un modello al quale ispirarsi è lo slip dress in raso di Fendi nei toni del marrone (tra le tonalità più in voga dell’inverno 2021).

I colori fluo

Non soli colori pop e vivaci ma anche tonalità fluorescenti, come il verde e il giallo, erano i protagonisti delle palette cromatiche di tendenza nel 2000. Oggi tornano a invadere i look dell’inverno e della prossima estate declinati li vedremo su tailleur e completi giacca e pantalone en pendant con borse e scarpe (Versace docet).

Pantaloni a pinocchietto

Oggi li definiamo culotte, ma negli anni 2000 venivano chiamato “a pinocchietto” per via della loro particolare misura che li rendeva lunghi sopra le caviglie. Ancora oggi sono uno dei modelli di pantaloni da avere nel proprio guardaroba per look casual e versatili come il modello in denim di Celine abbinato a una giacca corta modello Chanel in tweed e stivali camperos.

Top a fascia

Tra i capi bottom da abbinare a jeans a vita bassa dalle forme oversize o a zampa d’elefante, c’erano i top a fascia dallo stile minimalista ed essenziale. Ancora oggi, sono tra i capi di abbigliamento must have da indossare sotto blazer o sopra pantaloni ampi e gonne midi come il modello firmato Lacoste da indossare in tutte le stagione.

Lingerie in vista

Per creare un look che rispecchi lo stile tipico degli anni 2000 basterà puntare su lingerie da indossare a vista. Come fa Dolce&Gabbana nella sua collezione Primavera-Estate 2022 mettendo in mostra un triangolo bralette e uno slip griffato con maxi logo a vista che fanno capolino su un completo prezioso composto da long blazer di pietre preziose e pantaloni sloucy.

Total denim look

Tra i look che sono nuovamente di tendenza c’è il total denim look che segue un’unica regola: osare con il jeans. Così abbinare pantaloni, camice e giubbotti in denim non è mai stato così trendy.

Scarpe moda anni 2000: plateau e zeppe

Direttamente dagli anni 2000 tornano zeppe e plateau esagerati posati sotto scarpe con tacco e sandali per regalare centimetri in altezza. Pioniere di questa tendenza è Versace che per l’autunno inverno 2021/2022 presenta una collezione di décolleté con cinturino dai colori bold e vivaci ormai diventati un must have.