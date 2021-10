Vestiti gialli, tendenza dell'autunno inverno 2021/2022

Caldi, luminosi e solari, i vestiti gialli illuminano la moda dell’autunno-inverno 2021/2022 e infondono energia e ottimismo. Dal colore Pantone Illuminating al senape, dall’oro al limone, il giallo è tra i colori must have della stagione invernale da declinare su abiti corti, midi e vestiti lunghi.

Quest’ultimi stupiscono per le loro tonalità brillanti, talvolta tendenti al fluo, che riflettono la luce e sprigionano buon umore. Come indossarli? I look visti in passerella suggeriscono di osare con gli abbinamenti cromatici e di puntare sul color block o di abbinarlo con uno dei colori di tendenza per questo inverno: blu, verde, borgogna, bianco e nero.

Alla luce dei vestiti gialli sono contrapposti accessori e dettagli dai toni freddi o neutri, come il beige e il nero per anfibi, stivali e mocassini.

L’abito corto giallo in un look total yellow

Per l’autunno-inverno 2021/2022 i vestiti gialli offrono abbinamenti forti e vitaminici. Come l’outfit proposto in passerella da Versace composto da un abito bon ton con gonna a pieghe, cintura con fibbia in vita e scollo a cuore abbinato a collant coprenti ricamati ton sur ton e scarpe con plateau. Un look che illumina, con il suo giallo Illuminating, le uggiose sere invernali. Per completare il look basterà un dettaglio color nero come un foulard-bandana da legare in testa.

Lo slip dress giallo in lana

Essenziale e minimalista, lo slip dress in giallo è l’alternativa al classico abito sottoveste nero. Il modello in maglia di lana oltre a tenere al caldo e donare comfort è ideale da indossare con accessori bianchi proprio come le décolleté a punta, con lacci alla caviglia, di Emilio Pucci. Da indossare tutti i giorni insieme a capispalla colorati tendenti al verde e al blu.

Vestito giallo lungo

Per una serata elegante o come abito chic da indossare con sneakers e stivaletti, l’alternativa trendy è il vestito giallo lungo. Un modello a cui ispirarsi è quello realizzato da Proenza Schouler con collo dolcevita e tagli a oblò lungo i fianchi da abbinare a scarpe faux fur rasoterra.

Vestiti gialli: l’abito mantella

Seguendo le ultime tendenze moda avvistate in passerella, gli abiti dell’autunno-inverno 2021/2022 abbracciano forme ampie e oversize. Talvolta si trasformano in grandi mantelle colorate con strascico che avvolgono il corpo in morbidi tessuti in lana come il modello di Marc Jacobs che somiglia a un abito da sera in versione street style.

Vestiti giallo oro

In occasione delle serate invernali l’oro diventa la sfumatura brillante e luccicante del giallo da scegliere per i propri look da indossare rigorosamente dopo il tramonto. Il giallo oro è il protagonista della fredda stagione da declinare su abiti mini o midi dall’allure bon ton e chic. Un esempio? L’abito di Burberry tempestato da paillettes color giallo oro dal taglio asimmetrico in abbinamento a un paio di ankle boots e maxi bag beige.