Vestiti Moda Autunno-Inverno 2021/2022: i top trend

Versatili, confortevoli e con una forte personalità: i vestiti moda Autunno-Inverno 2021/2022 si indossano di giorno per andare al lavoro, nel pomeriggio in città e la sera come cocktail dress in versione midi o nelle occasioni più eleganti.

Gli abiti da indossare durante la stagione invernale soddisfano l’esigenza di comodità e stile che non devono mai mancare in un look. Tagli sartoriali semplici e minimalisti si uniscono a design più ricercati composti da spacchi lungo le gonne, tagli cut out e rivisitazioni del classico chemisier.

I tessuti giocano con rasi di seta, maglie di lana ricamate effetto tridimensionale e jersey che assumono forme drappeggiate su maniche, vita e fianchi. Per quanto riguarda le lunghezze via libera ai vestiti midi ideali per i look informali e casual da completare con sneakers e ankle boots o per essere indossati in un brunch della domenica; i vestiti corti, invece, rivelano la loro allure più sensuale mentre quelli lunghi, non necessariamente eleganti, si possono indossare anche di giorno.

Il vero protagonista di questa stagione è l’abito monospalla asimmetrico che si conferma l’alternativa chic che risolve l’indecisione di cosa indossare nelle occasioni formali. Le fantasie? Prediligono le stampe floreali o i giochi geometrici effetto psichedelico declinate su texture cromatiche ad alto impatto di stile. Ecco i modelli must have dell’Autunno-Inverno 2021/2022.

Vestito con spacco

Sensuale, audace e versatile, l’abito con spacco rientra nella lista dei vestiti top trend della moda Autunno-Inverno 2021/2022. Che sia in tessuto di raso, in jersey jersey o in maglia di lana, l’abito con spacco si arricchisce di profonde aperture frontali e laterali che scoprono le gambe e donano audacia a ogni look. Per il giorno può essere indossato nella versione casual e midi insieme a stivali alti e un cappotto per una perfetta divisa da lavoro casual, la sera invece rivela il suo stile più elegante in compagnia di un paio di décolleté. Come l’abito bianco di Genny con bottoni glossy sul fianco sinistro che decorano il profondo spacco laterale costituendo un raffinato dettaglio di sensualità.

Vestito floreale

Per rallegrare le uggiose giornate invernali, basterà puntare su un abito con stampa floreale che si conferma uno dei modelli must have dei vestiti moda Autunno-Inverno 2021/2022. Un esempio è il vestito midi di Isabel Marant decorato da grandi fiori bianchi e fucsia su uno sfondo blu ocean. Il tocco di stile? Il colletto impreziosito da volant e le maniche a palloncino che lo rendono il modello ideale per costruire una divisa casual chic per tutti i giorni.

Abito effetto pelle

Tra i modelli più in voga della stagione fredda ormai alle porte, l’abito effetto pelle è l’alternativa informale con cui comporre look da tutti i giorni. Il modello di Mango rappresenta un’idea di look low cost che conquista per il suo design semplice e sofisticato. A farla da padrone sono le ampie maniche a palloncino e la cintura in vita che sono i dettagli chic posati su un design essenziale.

Abito chemisier

A metà strada tra una classica camicia e un vestito, l’abito chemisier conquista per la sua versatilità e comodità. Infatti può essere indossato come pezzo unico sotto a trench e cappotti completato da un paio di ankle boots. Come il modello firmato Weekend Max Mara in flanella di lana stretch, con colletto a camicia, maniche lunghe a kimono e gonna ampia e svasata.

Vestito cut-out

Oblò, spacchi e aperture sono i dettagli che caratterizzano l’abito cut-out, il vestito che scopre porzioni di pelle dallo stile audace. La moda Autunno-Inverno 2021/2022 lo propone come un modello versatile e dalle infinite possibilità di abbinamento: in versione midi insieme a stivali alti in vernice (come suggerisce Zara) o abbinato a un paio di scarpe con tacco per la sera.

Abito a portafoglio

Non solo durante la bella stagione, l’abito a portafoglio sarà un must have dell’Autunno-Inverno 2021/2022 continuando a illuminare i look con i suoi colori vivaci e allegri. Questo modello di vestito è tra i più versatili da scegliere e ammalia per i suoi dettagli di volant lungo gli orli della scollatura e della gonna. Per un’alternativa chic suggeriamo l’abito rosso in crepe di Giambattista Valli.

Vestito monospalla

Per un look sofisticato, l’abito monospalla è il modello dalla silhouette asimmetrica ideale per le occasioni più eleganti (matrimoni inclusi). Ad esempio, Rick Owens propone un modello lungo fino al ginocchio e drappeggiato sul décolleté dal tessuto effetto metallizzato nei toni dell’oro.

Lo slip dress

Capo essenziale della moda underwear, lo slip dress è l’abito sottoveste da sfoggiare tutti i giorni anche nelle occasioni più eleganti. Ad esempio, l’ultima tendenza arriva dal mondo del wedding dove le spose scelgono l’essenzialità dello slip dress come abito da sposa. Nella vita quotidiana può essere indossato in seta lucida e con dettagli di pizzo sul décolleté insieme a mocassini, stivaletti e maxi bag come propone Jil Sander.