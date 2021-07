Camicia di lino: i look estivi da copiare

Dal mare alla città, in vacanza o in ufficio, la camicia di lino è il capo di abbigliamento fresco ed essenziale da indossare in più di un’occasione. Come ogni estate la camicia di lino torna protagonista dei look estivi e lo fa con il suo tradizionale effetto stropicciato che rende inutile ogni tentativo di stiro. Del resto, il suo fascino è racchiuso proprio nella capacità di essere un capo da indossare in versione easy, prestandosi bene anche alle mise più formali.

La camicia di lino è infatti un capo multitasking che dona uno stile confortevole e fresco, ideale per le calde giornate d’estate, ma anche ricercato e chic ai look più eleganti. Infatti, la silhouette classica della camiceria tradizionale si incontra con la leggerezza del lino creando un capo semplice ed essenziale da indossare tutti i giorni.

Tra i modelli da indossare vi è ampia possibilità di scelta: dalla shirt in lino sahariana e in stile safari, a quella dal taglio regular, passando per il modello crop moderno e alternativo. Multicolore, a righe in stile navy, a fantasia o full color la camicia di lino è il capo chiave dei look estivi, ecco come indossarla.

Camicia di lino + pantaloncino di jeans

In vista di una vacanza in una meta balneare, mettere in valigia una camicia di lino è la scelta di stile con cui non sbagliare mai per creare un look anti-caldo. Per un outfit pronto all’uso da indossare al mare, per una passeggiata sul lungo mare o un aperitivo al tramonto basterà indossarla insieme a un paio di bermuda di jeans. Questa volta basterà indossare la shirt in lino in versione disinvolta: aperta sul davanti e nella variante oversize e colorata da abbinare a un top o al costume. Completate l’abbinamento con un paio di sandali con zeppa in corda o con delle ciabatte flat e un maxi cappello in paglia. Così la vostra vacanza potrà iniziare in grande stile.

Camicia di lino + pantaloni ampi

La soluzione alle giornate afose da trascorrere in ufficio è proprio la camicia di lino. Scelta nella sua versione più classica ed essenziale con bottoni frontali e taglio sartoriale dritto può essere facilmente abbinata a un paio di pantaloni ampi e leggeri creando un connubio di stile, eleganza e formalità. Per quanto riguarda i colori l’ideale è scegliere tonalità neutre come il beige e il bianco panna o nuances pastello come il ceruleo e il rosa.

Camicia di lino oversize

In linea con la macro tendenza della moda XXL, la camicia in lino oversize può essere indossata nella sua versione ampia e leggera per tutti i giorni. Per una passeggiata in città o per un aperitivo casual con le amiche, è il capo di abbigliamento multifunzionale da indossare come se fosse un mini abito. In spiaggia, invece, sarà l’alternativa al classico copricostume, che regalerà quel tocco di freschezza sotto il sole.

Camicia di lino ricamata per look estivi eleganti

Se si è alla ricerca di un look estivo fresco che non rinunci allo stile, la camicia di lino con ricami si trasforma in un capo di abbigliamento raffinato perfetto per i look estivi eleganti. Come indossarla? Insieme a un paio di shorts a vita alta con cintura in vita e con stampa floreale; da abbinare a un paio di sandali con tacco color oro come propone Zimmermann in un outfit chic da copiare al volo.

Camicia di lino + jeans larghi

Stile dismesso ad effetto stropicciato e vestibilità morbida sono i tratti distinti della camicia di lino da abbinare a un classico paio di jeans, preferibilmente dai lavaggi chiari e uniformi e dal denim leggero. In questo modo si potrà creare un look versatile da indossare in ogni occasione

Shirt di lino crop

A metà strada tra lo stile casual e quello elegante e raffinato, la camicia di lino nella variante crop (ovvero corta sopra la vita) si trasforma nella protagonista di look casual chic. Potrà essere abbinata insieme a raffinati shorts in lino dai toni neutri come il color cammello o tabacco e un paio di sandali minimal ed essenziali. Il tocco di stile ? Una borsa intrecciata in rafia a mezzaluna con manici in legno per un outfit che richiama i toni e i materiali naturali della terra.