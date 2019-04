Dal cobalto al navy fino al carta da zucchero, il colore blu è tra i grandi must della moda Primavera-Estate 2019 e bisogna sapere come abbinarlo alla perfezione.

Nuance usata non solo per capi di abbigliamento e costumi da mare, ma anche per scarpe e borse di stagione, non crea particolari difficoltà di abbinamento se non in quelle sfumature più inusuali amate dagli stilisti.

Ecco qualche proposta dalle passerelle di Milano, Parigi e New York, da cui rubare qualche tip per abbinare al meglio le mille sfumature di blu in voga quest’anno.

1. Blu e verde fluo

La bella nuance elettrica che ha sfilato da Emporio Armani si sposa alla perfezione con il verde fluo di dettagli e accessori.

2. Blu e rosso bordeaux

Tonalità profonda il blu navy che ha solcato la passerella di Fendi in un outfit rigoroso, con abbinamenti in rosso bordeaux ravvivati da accessori in giallo e in arancione.

3. Blu e nero

I biker shorts, il modello di pantaloni così chic nella moda Primavera-Estate, da Prada scoprono una variante ironica in un look che abbina le nuance lucide di blu e di nero. Le scarpe rosse regalano un accento choc all’outfit.

4. Blu e bianco

L’ode al mare cantata da Sportmax non poteva che prevedere infinite declinazioni di blu, perfette con il bianco dei dettagli.

5. Blu e marrone

Elettrica la variante di blu più amata dalle parti di Tod’s, che abbina il tailleur in pelle con camicia e accessori di un profondo marrone.

6. Blu e verde militare

Da Dior la giacca bar nel blu navy tanto amato da Monsieur è perfetta con la gonna impalpabile tutta trasparenze con dettagli in verde militare.

7. Blu e nocciola

Nuance cerulea per la camicia di seta dalla profonda scollatura di Givenchy che si esalta nel contrasto dell’abbinamento con cargo color nocciola.

8. Blu e viola

Louis Vuitton propone la sfumatura fiordaliso della stampa floreale in abbinamento col lilla, mitigato dal bianco e nero.

9. Blu e argento

Argento e oro a esaltare il blu klein del minidress di Saint Laurent impreziosito dal grosso fiocco sulle spalle.

10. Blu e rosa

Nessuno come Pierpaolo Piccioli è maestro negli abbinamenti di colori inattesi: il blu del suo splendido abito Valentino è perfetto con il rosa confetto.