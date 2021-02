I migliori 10 consigli di stile di sempre

Spesso quando pensiamo di rifarci il guardaroba ci affanniamo nel seguire le mode del momento comprando una quantità esagerata di capi e accessori. Perdiamo di vista i punti essenziali e riempiamo l’armadio di cose che, se tutto va bene, indosseremo una volta nella vita o poco più. Non esiste una formula matematica che vada bene per ognuno ma ci sono dei consigli di stile che vanno oltre il tempo e le mode e che sarebbe bene tenere a mente quando pensiamo di rifarci il look. Così come vale la regola di non fare mai la spesa al supermercato quando si è affamati, lo stesso dovrebbe valere in fatto di stile e bell’aspetto.

Negli ultimi anni, e soprattutto durante la Pandemia, l’industria della moda si sta ponendo molte domande sul suo futuro e sta cercando modi sempre più innovativi per essere più sostenibile e avere un minore impatto ambientale (per questo è nato il movimento dello slow fashion). Quindi, scegliere consapevolmente i propri capi, impatta meno sull’ambiente e, allo stesso tempo, consente di costruire un perfetto guardaroba a capsula, ovvero un armadio costituito da un numero limitato di capi d’abbigliamento facili da mixare tra loro.

Uno dei più preziosi consigli di stille arriva da Armani che ha detto “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare” e per fare questo serve prima di tutto trovare armonia con se stessi. In un modo del tutto naturale il nostro equilibrio interiore si rifletterà sul nostro aspetto e sulle nostre scelte. Ecco 10 consigli di stile di cui non dovresti fare a meno.

1. Cercare l’armonia in base alla silhouette

Guardasi allo specchio e imparare a riconoscere le forme del corpo: qualunque esse siano esiste uno stile adatto. Conoscersi e accettare la propria fisicità è il punto di partenza. Non importa quanto possiate essere alte o basse, magre o curvy, l’importante è la consapevolezza, in modo da fare scelte appropriate. Dove si trova il baricentro? Le spalle sono larghe? I fianchi stretti? Queste sono domande alle quali imparare a rispondere.

2. Investire su capi evergreen

Ci sono capi must-have che non passeranno mai di moda, per questo è bene puntare su di loro se si pensa di fare un piccolo investimento di tipo economico. Eccone alcuni:

camicia di seta;

di seta; blazer ;

; décolleté dalla linea pulita con tacco a stiletto;

dalla linea pulita con tacco a stiletto; jeans nei quali sentirsi a proprio agio;

nei quali sentirsi a proprio agio; little black dress: la popolarità del tubino nero non è un caso. In fatto di eleganza spesso si dice che il nero vince su tutto.

“Non si è mai troppo o troppo poco eleganti con un vestitino nero” – Karl Lagerfeld

3. Less is more

Ovvero meno è meglio. Per vestirsi bene e avere stile, non c’è bisogno di esagerare. Spesso si esagera con gli accessori o con i gioielli, quindi prima di uscire di casa è buona abitudine fermarsi davanti allo specchio e provare a seguire alla lettera il consiglio firmato Coco Chanel:

“Prima di uscire, guardati allo specchio e togli qualcosa” – Coco Chanel

4. Non cedere alla tentazione della fast-fashion

Con questa definizione moderna si indica la rapidità con cui le tendenze passano dalla passerelle alle industrie di abbigliamento che sfornano linee di moda progettate per essere acquistate in poco tempo e a piccoli prezzi (ovviamente a scapito della qualità e della sostenibilità). Riempire l’armadio di capi acquistati in questo modo risulta alla lunga dispendioso a fronte di vestiti di scarsa tenuta.

5. Seguire la regola dei tre colori

Abbinare troppi colori in un solo outfit rende il look disordinato, ecco perché è bene tenere a mente la regole dei tre colori. Uno di questi dovrebbe essere una tonalità di base a cui abbinare le altre due.

6. Non inseguire le mode

Non importa che sia appena terminata la settimana che ha lanciato nuove irresistibili tendenze, ciò che vedi sfilare non è legge. Yves Saint Laurent diceva “La moda svanisce, lo stile è eterno”. Ecco perché non serve a niente possedere i capi più in voga se non si è abbastanza coscienti da saperli indossare.

7. Attenzione ai tessuti

Impara a leggere l’etichetta dei vestiti: seta, cotone bio, cashmere e lino sono alcuni dei tessuti più duraturi nel tempo e rappresentano un vero e proprio investimento nel guardaroba.

8. Non esagerare col make up

A meno che non sia richiesto per qualche esigenza particolare, esagerare col trucco non è mai una buona idea. Tra le scelte migliori che si possono fare c’è quella di trovare la nuance giusta di fondotinta ed evitare l’effetto mascherone.

9. Curare la pettinatura

Che siano raccolti in una coda, in una treccia o sciolti sulle spalle, lo stile passa anche dall’acconciatura. È bene avere sempre un aspetto curato anche in fatto di capelli.

“Lo stile è una maniera di dire chi sei senza bisogno di parlare”- Rachel Zoe

10. Sorridere

Ultimo ma con tutta probabilità il consiglio di stile più importante di tutti: adorna il viso con un bel sorriso. Sembrerà banale ma un sorriso è il segnale di una persona a proprio agio e serena, ed è l’unico accessorio “su misura” che grazie alla sua unicità sarà in grado di farti distinguere dagli altri.