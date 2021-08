Outfit autunno 2021, abbinamenti e colori di tendenza

Cosa indosseremo in autunno? A svelarlo sono le collezioni moda Autunno-Inverno 2021/2022, ricche di capi di abbigliamento pratici e versatili. Gli outfit autunno 2021 ci faranno rivivere la moda del passato, mischiando elementi classici a item rivisitati in chiave contemporanea.

Per quanto riguarda i colori, il Pantone Color Institute suggerisce di mescolare tinte vibranti e luminose a nuance neutre e pacate. Il marrone sarà il vero protagonista delle fredda stagione, declinato su cappotti, pantaloni e gonne in pelle, affermandosi come colore versatile dell’autunno da alternare al beige e al cammello. La moda suggerisce di dare spazio alla creatività e divertirsi ad abbinare item diversi per look giornalieri o da sera.

Outfit autunno 2021: idee di look da copiare

Dai cappotti lunghi ai vestiti corti, passando per gonne a pieghe e cardigan: gli outfit autunno 2021 fondono capi di abbigliamento classici per creare outfit autunnali versatili e comodi.

Spazio alle combo mini dress e cardigan e alla possibilità di indossare la minigonna sopra un pantalone a zampa, senza dimenticare di coprire la testa con un foulard colorato da abbinare al cappotto. Di seguito una serie di idee di look da copiare.

Foulard+cappotto

Tra le novità avvistate in passerella c’è un look da copiare per il prossimo autunno: la combo foulard +cappotto. L’ispirazione arriva dalla collezione Max Mara, che propone un outfit per tutti i giorni da completare con maxi occhiali da sole e cintura in vita.

Vestito corto+cardigan

Una delle idee di look da copiare è il revival anni 2000 composto da vestito corto e cardigan. Quest’ultimo diventa il capo spalla da sostituire al classico blazer o giubbotto, in versione oversize e lunga fino alle ginocchia. Proprio come propone Chanel nella collezione invernale riscaldata dall’abbinamento di colore tra il bordeaux e il giallo ocra.

Jumpsuit e capo spalla a quadri

La stampa check si posa su uno dei capi di abbigliamento più intramontabili di sempre: la jumpsuit in versione elegante da abbinare a maxi capi spalla a quadretti (Dior docet).

Minigonna+pantalone a zampa

Corta, anzi cortissima, è la minigonna dell’autunno 2021 da abbinare ai pantaloni a zampa. Due pezzi bottom che si uniscono per un vero e proprio outfit anti freddo da completare con cappellino da baseball e sneakers per look sporty chic.

Outfit autunno 2021: come abbinare i colori di tendenza

Dal verde prato al giallo luminoso, passando per il marrone e il rosa che somiglia a un blush. Sono questi i colori Pantone dell’autunno 2021 che creano effetti artistici e giocosi esprimendo la voglia di tornare a creare con la moda. Un’attenzione particolare è rivolta alla praticità tanto richiesta in questi tempi pandemici e tutte le tonalità di tendenza fondono la bellezza della natura con la vivacità di città e metropoli.

Verde prato e beige

Il verde prato sarà uno dei colori più di tendenza dell’autunno 2021. Lo stabilisce il Pantone Color Institute che ha presentano il Green Bee come tonalità che immortala la bellezza della natura. Come abbinarlo? Insieme al beige come suggerisce il look di Max Mara dove il verde viene declinato su pullover e gonne midi da abbinare a un maxi cappotto teddy beige.

Giallo+celeste

Giallo Illuminating e celeste Clear Sky è l’accostamento di colori presentato da Prada in un look da copiare per l’autunno. Da un lato, troviamo la tonalità allegra e ottimista del giallo declinato su un cappotto destrutturato; dall’altro la quiete di un azzurro cielo da indossare su accessori come stivali alti al ginocchio.

Marrone e giallo

Decretato come il nuovo colore neutro della fredda stagione, il marrone definito da Pantone è il Downtown Brown: ovvero una tonalità dal mood metropolitano che rispecchia lo stile urban. Come abbinarlo? Insieme a un’altra delle nuance protagoniste dell’autunno: il giallo Daylily con accenti arancioni e che dona conforto.

Color sabbia e oro

Sembra una reminiscenza di una spiaggia di sabbia il colore denominato Perfectly Pale dal Pantone Color Institute. La collezione Fall Winter di Burberry lo vede abbinato al color oro di una blusa adornata da paillettes, per un look da sera.

Blu e rosa

L’Ibiza Blue è una delle tonalità predilette dagli stilisti per le collezioni autunnali. Lo troviamo soprattutto su abiti midi abbinato al First Blush, ovvero una tonalità di rosa tenero e delicato. Delicato e raffinato è l’abbinamento cromatico che accosta il blu (Ibiza blue) e il rosa (First Blush) dal mood tenero e sofisticato come fa Valentino per la sfilata Haute Couture.