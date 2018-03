A cura di Lorenzo Sabatini

Quale è il miglior espediente per scrollarsi di dosso le tensioni di un’estenuante settimana della moda newyorchese? Victoria Beckham pare conoscere la soluzione: volare verso un’altra capitale della moda, stavolta per concedersi un po’ di relax. Davanti al leggendario Hotel Ritz al n.15 di Place Vendôme, nel centro di Parigi, l’ex Posh Spice ha catturato l’attenzione dei fotografi con un look effortless chic (che la contraddistingue sempre e che, soprattutto, non è sfuggito al nostro fashion-radar).

“Fab and Fierce”, ma anche un po’ snobbettona, dai tempi del “Girl Power!” nei mitici anni Novanta, Victoria Beckham è apparsa in gran forma con un pantalone strutturato e una blusa ton sur ton, stivali e maxi occhiali neri.

Una mise passepartout alla sua altezza: quella di una ex pop star e attualmente stilista di gran successo. Pare infatti che si stia concentrando esclusivamente alla sua carriera nel fashion system e agli affetti familiari. Sebbene infatti recentemente abbia trovato un po’ di tempo per scattare un già epic selfie con le ex colleghe musicali Emma, Mel B, Geri e Mel C (nella sua fittissima agenda tra bozzetti, gala e figli adolescenti), pare che al momento non abbia intenzione di prender parte alla acclamata reunion del quintetto.

Leggi anche: Meghan Markle, sposa in Ralph & Russo ?

Ecco i consigli di shopping della redazione per copiare il look parigino di Victoria Beckham.

Il pantalone strutturato di Zara

Pantaloni ampi con vita elasticizzata (19,95 euro).

La maglia di Zara

Maglietta con nodo (19,95 euro).

Gli occhiali di Tom Ford

Occhiali quadrati in acetato con decorazione a “T” in metallo (380 euro).

Gli stivaletti di Topshop

Ankle Boots neri in pelle (96 euro).