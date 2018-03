Sarà anche adorato dalle fan per il suo sguardo penetrante e il suo perfetto aplomb inglese ma, di sicuro, Robert Pattinson non è mai stato ricordato per il suo fisico possente e per i suoi muscoli scolpiti. Almeno fino a poco tempo fa, quando è spuntato il trailer della seconda e ultima parte di “Breaking Dawn“. Infatti, per l’occasione il giovane interprete di Edward Cullen ha raggiunto una forma invidiabile, tanto da lasciare a bocca aperta anche il suo collega Kellan Lutz, che fino a poco tempo fa era senza alcuna ombra di dubbio uno dei migliori fisici di tutto il cast di “{#Twilight}”.

“Qualcuno ha chiesto se quello fossi io. È la schiena di Kellan? Sono davvero orgoglioso dei risultati di Rob e del suo durissimo allenamento. Si è esercitato tantissimo ed è una persona molto diligente. Mi ha chiesto quali proteine bere, cosa fare e mi ha ascoltato. Ha un’ottima mentalità per questo.”

E mentre il collega è impegnato sul set di Cosmopolis, pellicola di David Cronenberg tratta da un libro dello scrittore americano Don DeLillo, il muscolosissimo Kellan ha iniziato a New York le riprese del suo nuovo film indipendente “Syrup“. Insieme a lui, ci sono anche gli altri due protagonisti Shiloh Fernandez, il Peter di “{#Cappuccetto Rosso Sangue}”, e la biondissima venticinquenne Amber Heard.