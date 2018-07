Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato le pubblicazioni di nozze nel comune di Rozzano con uno scatto social: lei con un mazzo di fiori di rose gialle, lui in canotta da basket. Look discutibili, quelli scelti dal cantante italiano e dalla blogger più famosa del mondo per la firma delle pubblicazioni, fatta mercoledì 18 luglio nel municipio alle porte di Milano. Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è cresciuto a Buccinasco, non lontano dal comune di Rozzano. Si è presentato in municipio con la sua fidanzata, indossando una canotta rossa, con grande scritta gialla.

Outfit da giocatore di basket per il rapper già padre del piccolo Leone, avuto dalla futura moglie Chiara. Tutti i suoi tattoo colorati sono lasciati in evidenza, mentre il cantante, famoso anche per il suo tour in coppia con J-Ax e per il celebre singolo estivo Italiana, firma le pubblicazioni delle sue nozze con la blogger ed influencer emozionata ed entusiasta. Il matrimonio effettivo si terrà, secondo le ultime rivelazioni, a Noto in Sicilia, in data 1 Settembre 2018.

La Ferragni, dal canto suo, propone un outfit molto particolare per le firme del suo matrimonio nel comune di Rozzano. Neo mamma e già in ottima forma, Chiara indossa un completo in stile lingerie nero, con camicia nera a fantasia stampata. In abbinamento e in tinta con la camicia, la futura sposa stringe in mano un grande bouquet di rose gialle.

Sui social, i commenti dei follower si dividono tra ammirazione e imbarazzo. Alcuni sottolineano quanto, da adesso in poi, Rozzano, piccolo paese nel milanese, sarà considerata In, come location per pubblicazioni di nozze per influencer e star di Instagram. Ormai Rozzano sembra essersi trasformata nella nuova “City”.

La Ferragni in un breve video commenta con gioia: “Oggi sposi!“. Fedez poi chiarisce che si tratta solo dell’ufficializzazione delle prossime nozze, sicuramente in grande stile social.