Non tutte hanno la fortuna di avere una bocca carnosa e sensuale come Angelina Jolie, eppure per ingrandire le labbra non è indispensabile ricorrere alla chirurgia estetica. Il make-up serve anche a correggere, non solo a valorizzarle quanto si ha di bello o di particolare.

Conoscere le tecniche giuste permette, infatti, di aumentare il volume delle labbra, e prodotti cosmetici creati ad hoc sono in grado di rimpolpare e rendere più evidente la bocca. Prendete carta e penna, dunque, ecco i beauty tips che stavate aspettando.

I 5 best seller per ingrandire le labbra

1. Dior Addict Lip Maximizer

Prodotto ormai mitico, è il rivoluzionario trattamento per le labbra, con un’azione idratante, levigante e rimpolpante. La formula, arricchita di collagene, contiene una combinazione di sfere marine e ialuroniche attiva istantaneamente e giorno dopo giorno. Disponibile in tre nuance (36 euro).

2. Fenty Beauty Universal Gloss Bomb Lip Luminizer

Illuminante labbra ad azione nutriente proposto in tonalità nude universale per adattarsi ad ogni tipo di make-up e carnagione. Formulato con Burro di Karitè, grazie a suo applicatore XXL offre una generosa dose di nutrimento abbinata ad un effetto rimpolpante (17 euro).

3. Lineless lines no more for lips di Dr. Brandt

Aiuta a colmare le rughe levigando la superficie delle labbra, rendendole carnose, rimpolpate, più morbide e voluttuose e dal contorno ben definito. Si applica sulle labbra e sul contorno labbra per facilitare l’assorbimento della crema (20 euro).

4. Phyto-Lip Star di Sisley

Un gloss dalla brillantezza scintillante e dall’effetto volume sorprendente, ottenuti grazie a una nuova generazione di microsfere perlescenti trasparenti e rivestite dai riflessi multisfaccettati. La formula è arricchita di estratto di Loto. In 10 nuance (43 euro circa).

5. Lip Injection Glossy Too Faced

Labbra carnose con una sola passata e risultati a lungo termine: un siero giorno-e-notte che rimpolpa leggermente il volume e i contorni della bocca,ne intensifica il colore naturale e prolunga la tenuta del rossetto (28 euro).

I consigli make-up per ingrandire le labbra