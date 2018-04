Siete a caccia di beauty tips su come truccarsi in estate per una cerimonia? Volete essere eleganti senza rinunciare a un pizzico di glamour? Basta seguire le tendenze make-up del 2018 e mettere al bando gli eccessi: mantenersi sobrie durante un battesimo o un matrimonio con un tocco di brio è il modo migliore per essere sì di classe ma non apparire banali o – peggio ancora – noiose.

Leggi anche: Come truccarsi per il teatro e Come truccarsi per una cena informale

Sbirciando tra i beauty look delle star, la redazione ha trovato tre proposte di make-up adatte alle bionde, alle more e alle rosse che possono essere copiate facilmente, ottenendo un risultato d’impatto e in linea con la moda attuale.

Come truccarsi in estate per una cerimonia: se sei bionda

Capelli biondi, occhi chiari e carnagione delicata richiedono un make-up da cerimonia capace di valorizzare il proprio viso e le proprie peculiarità in maniera raffinata ed equilibrata. Se per l’incarnato è sufficiente l’utilizzo di una crema colorata e di un blush, per esaltare l’effetto bonne mine, per lo sguardo si può osare un po’, soprattutto se si è invitate a un matrimonio di sera, con dell’oro che illumini e allarghi gli occhi. Non dimenticate di sottolineare la rima interna, superiore ed inferiore, con della matita nera e di applicare il mascara in maniera generosa. Per le labbra, via libera a un rossetto corallo, mat o gloss a seconda delle preferenze.

Come truccarsi se sei mora

Occhi in primo piano con uno smokey eyes discreto, sui toni del marrone e del bronzo, tonalità perfette per le more con carnagione olivastra. Anche in questo caso mascara generoso e matita nera. La pelle va uniformata con un primer da applicare sotto al fondotinta. Meglio non cedere alla tentazione del contouring o dello strobing che appesantiscono i tratti del viso e optare invece per illuminante e blush, da passare su punti strategici come gli zigomi, l’arco di cupido e l’attaccatura dei capelli. Un rossetto nude è perfetto per uno stile ultra-chic. Nulla vieta, però, di preferire un rosso fuoco, per un effetto decisamente wow!

Sei rossa? Ecco come truccarsi in estate per una cerimonia

Tinta poco comune, almeno secondo natura, una chioma rossa va maneggiata con cura se non si vuole correre il rischio di un trucco troppo appariscente, disdicevole in caso di una cerimonia formale. Sottolineate la carnagione chiara, dopo il fondotinta, con una cipria leggera che assicuri lunga tenuta all’intero make-up. Blush acceso, come color fragola o fucsia mat, sugli zigomi. Optate per i nude chiari sulla palpebra e sotto gli occhi e un velo di mascara. Luce puntata sulle labbra, con un rossetto mat in una nuance rosso fragola, con una punta di rosa fucsia vivace e ardente.