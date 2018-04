Una cena informale non richiede grandi accortezze in fatto di look e di make-up, tuttavia se si vuole essere in linea con le tendenze dell’estate 2018 decidere come truccarsi può creare qualche perplessità: quali colori di ombretto usare? cosa scegliere per le labbra? Meglio uno smokey eyes o un trucco più leggero? Ecco tutti i consigli della redazione.

Come truccarsi in estate per una cena informale: incarnato

Durante la stagione calda, quando la carnagione tende a essere più scura e dall’effetto naturalmente sano, è sufficiente uniformare l’incarnato con un prodotto ad hoc senza appesantire troppo la pelle con fondotinta coprenti. Perfetto per una cena informale in estate l’uso di un cosmetico cushion.

Miracle Cushion di Lancôme

Un fondotinta fluido tutto in uno che si fonde facilmente sulla pelle grazie alla spugnetta Fresh Touch Puff, un applicatore viso inedito che procura una sensazione fresca e idratante. Il cuscinetto Big Cell Cushion Compact permette di controllare perfettamente la quantità di prodotto prelevata (44 euro circa).

Indispensabile l’utilizzo di un highlighting, valido alleato per far risaltare i lineamenti del viso, da applicare nelle zone del volto che devono essere evidenziate, come zigomi, arcata sopraccigliare e arco di cupido.

Diorskin Nude Air Luminizer Glow Addict

Polvere leggera dalla formula altamente concentrata ricca di pigmenti illuminanti e la texture quasi impalpabile. La nuance universale si adatta a tutti i coloriti (54 euro).

Tocco finale per l’incarnato perfetto? Una passata di blush sugli zigome e sull’attaccatura dei capelli, per regalare un delicato effetto bonne mine, così sofisticato in estate.

Blush Orgasm di Nars

Si tratta di un colore naturale e dall’aspetto sano che ravviva immediatamente la carnagione. Una leggera applicazione, anche di una sfumatura molto intensa, offre un colore dal rossore naturale (32 euro).

Come truccare lo sguardo per una cena informale

Per un invito a una cena con le amiche o con la famiglia si può anche evitare di applicare ombretti troppo colorati, optando invece per una passata di nude che renda solo più uniforme la palpebra.

Naked Basics di Urban Decay

Una palette che è diventare quasi un’istituzione in fatto di make-up nude: sei ombretti dalla texture mat o satinata, di cui quattro inediti ed esclusivi da applicare intensi, sfumati o come eyeliner (31 euro).

Per aggiungere un accento non banale a un make-up informale, perfetto l’utilizzo di un eyeliner o di una matita colorata, magari nelle nuance di stagione, come l’arancione, il blu e il verde.

Highliner di Marc Jacobs Beauty

La texture gel consente l’impiego di pigmenti ricchi, per un colore intenso e un’applicazione delicata. Può essere sfumata al momento dell’applicazione, prima che la formula si fissi. Disponibile in 26 tonalità (22 euro).

Impossibile ritenere completato il trucco occhi senza un mascara, da scegliere tra gli allunganti, i volumizzanti o gli incurvanti a seconda delle esigenze e delle preferenze personali. Per l’estate, meglio un prodotto waterproof, a prova di caldo, di acqua e di sudore.

Better Than Sex Waterproof di Too Faced

Lo scovolino a clessidra rilascia la formulazione a base di collagene che rende le ciglia più spesse, più lunghe e incurvate, volumizzandole al massimo per un effetto sensazionale (25 euro).

Le tendenze su come truccare le labbra per una cena informale

Meglio lasciare il rossetto rosso, bordeaux o viola a occasioni più formali, come un cocktail, una serata a teatro o una cerimonia. Per una cena senza troppo pretese, a meno di non essere delle vere e priori addicted da rossetto rosso, si consiglia invece un prodotto nude o rosato.

Volupté Liquid Colour Balm di Yves Saint Laurent

Il balsamo idratante si abbina a una forte concentrazione di pigmenti, per offrire sulle labbra una sensazione liquida e idratante, con un massimo di confort e di sensualità, preservando l’intensità del colore per un effetto finale notevole e irresistibile (33 euro).