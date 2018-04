L’estate fa rima con spiaggia, con aperitivo, con cene all’aperto e serate a tirar tardi: tutte occasioni che mettono a dura prova la propria capacità di sapere come truccarsi secondo le tendenze make-up per ogni eventualità, anche subito dopo una giornata di lavoro in ufficio senza tornare a casa.

Con la trousse del trucco pronta per le emergenze, vediamo qualche beauty tips per essere perfette per un aperitivo sia in spiaggia che in città.

Come truccarsi in estate per un aperitivo in spiaggia

Un beauty look perfetto per l’happy hour sulla sabbia? Al bando il fondotinta, un tocco di rossetto, una passata di mascara e un trucco all’insegna dell’oro.

Dopo una crema colorata, largo a un bronze caldo e un blush che esalti l’effetto bonne mine, così in linea con le tendenze make-up dell’estate 2018. Meglio una nuance delicata, da sfumare anche sulle gote, per un risultato a tutto glow.

Per gli occhi, perfetto un ombretto bronzo, da applicare anche sulla rima inferiore dell’occhio, e abbondante mascara.

Le labbra possono essere valorizzate con un semplice gloss oppure si può optare per un plumper dai toni metallizzati, che metta in evidenza l’incarnato sunkissed.

Come truccarsi in estate per un aperitivo in città

Se per l’ufficio, spesso mascara e rossetto sono sufficienti per un trucco ordinato, per un aperitivo in città meglio puntare sullo sguardo e sui colori.

Seguendo le tendenze di stagione, si può scegliere un make-up sui toni del rosa, passando un ombretto sulla palpebra morbida, con un tocco di illuminante all’interno dell’occhio. Si può abdicare all’uso dell’eye-liner, scegliendo invece di passare subito al mascara.

Sulla bocca? Via libera a rossetti creamy nude, dal beige al rosa a seconda della tonalità delle proprie labbra.