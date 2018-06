State già pensando a cosa fare a Milano nel weekend dell’8-10 giugno 2018? Le proposte, anche in questo fine settimana di giugno non mancano.

Il caldo è ormai arrivato e la città si anima di eventi estivi, che offrono la possibilità di godersi piacevoli serate all’aperto. E’ il caso del suggestivo appuntamento organizzato a Villa Necchi Campiglio, dove si potrà assistere a un concerto di musica jazz a bordo piscina, all’interno di uno dei cortili più affascinanti di Milano. Ma non solo, da non perdere anche il concerto gratuito in Piazza Duomo, tenuto dalla Filarmonica della Scala e diretto dal grande Riccardo Chailly.

E poi ancora aperitivi storici, shopping e mostre fotografiche… Ecco allora qualche idea per decidere cosa fare a Milano nel weekend dell’8-10 giugno 2018.

Una serata stile Grande Gatsby

Tornano anche quest’anno le Sere FAI d’Estate: 160 appuntamenti organizzati dal Fondo per l’ambiente Italiano, in luoghi speciali. Domenica 10 giugno, nell’atmosfera anni Trenta di Villa Necchi Campiglio, si terrà una serata a bordo dell’elegante piscina, con intrattenimenti jazz proposti da Blue Note Off, nuovo progetto del Blue Note Milano. Durante la serata s potrà anche scoprire da vicino la villa, passeggiando tra le sale dai preziosi arredi e visitare la mostra INSEGUENDO DONNAFUGATA – Le illustrazioni di Stefano Vitale, il vino e la Sicilia, un dialogo tra arte, musica, vino e letteratura che prende forma in un percorso multisensoriale.

Domenica 10 giugno, dalle ore 18,30. Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14. Ingresso 25 euro

Appuntamento con la fotografia d’autore

Dal 4 al 10 giugno 2018 Milano torna ad ospitare anche la seconda edizione di PhotoWeek 2018. L’iniziativa rende omaggio all’arte fotografica, attraverso un ricco palinsesto di eventi ed appuntamenti diffusi: mostre, incontri, visite guidate, laboratori, proiezioni e molto altro ancora. Per l’occasione, Palazzo Reale ospiterà, oltre agli incontri e a una libreria speciale curata da Contrasto Editore, quattro mostre gratuite. Maggiori info su photoweekmilano.it

Dal 4 al 10 giugno 2018.

Un concerto della Scala… en plain air

Torna domenica 10 giugno il Concerto per Milano, spettacolo gratuito organizzato e tenuto dalla Filarmonica della Scala in Piazza Duomo. A dirigere l’ensemble Riccardo Chailly; tra gli ospiti, il pianista russo Denis Matsuev, che interpreterà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Čajkovskij. Il concerto verrà trasmesso in mondovisione.

10 giugno ore 21,30, Piazza del Duomo.

Sorseggiare un Negroni all’ombra della Madonnina

Per gli amanti dell’aperitivo vecchia maniera, da segnare in agenda la Negroni Week, settimana dal 4 al 10 giugno, in cui tutto il mondo si festeggia lo storico drink a base di Campari. Domenica sera al Camparino di Piazza Duomo, si terrà infatti una serata speciale per gustare un aperitivo negli spazi di quello che è considerato ormai un luogo simbolo della città.

Domenica 10 giugno, Camparino Piazza del Duomo 21

Shopping da… Cartoon

Appassionate di cartoon? L’appuntamento da non lasciarsi scappare è allora il Cartoon network pop up town, lo speciale pop up shop organizzato da Cartoon Network Italia per festeggiare i suoi 20 anni. In vendita tanti prodotti ufficiali e alcune chicche introvabili: gadget, T-shirt e articoli per la casa. Il ricavato, inoltre, sarà devoluto interamente a Save the Children.

Dall’1 al 17 giugno. Piazza Gae Aulenti

Un viaggio (fotografico) in Egitto

Si intitola Antonio Beato. Viaggio in Egitto la mostra, a cura di Roberto Mutti e Luciana Senna, che espone per la prima volta 48 stampe fotografiche originali del fotografo di origine veneziana attivo in Egitto tra il 1860 e il 1900. Oltre alle stampe originali, appartenenti all’archivio del Touring Club Italiano, in esposizione anche album fotografici coevi sull’antico Egitto con fotografie di A. Beato, F. Bonfils, J. Pascal Sebah, Zangaki e altri, appartenenti alle collezioni del Civico Archivio Fotografico, a cura del conservatore Silvia Paoli.

Fino al 24 giugno 2018 dalle 9 alle 17,30. Cortile delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello. Ingresso gratuito