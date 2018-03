L’arrivo dei quattro nonni al gran completo, l’aveva fatto presagire e infatti il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è nato la scorsa notte, secondo una notizia arrivata da poche ore. Venuto al mondo con qualche settimana d’anticipo rispetto alla data prevista, Baby Raviolo, come era stato teneramente soprannominato da mamma e papà, è nato a Los Angeles, con parto programmato, presso il Cedars Sinai Medical Center.

Il piccolo, come già era stato rivelato dalla coppia diversi mesi fa, è stato chiamato Leone e dagli Usa fanno sapere che sia lui che la mamma stanno bene: le ultime settimane di gravidanza della fashion influencer avevano infatti destato qualche piccola preoccupazione, dopo che Chiara Ferragni era stata costretta a un ricovero in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente, però, l’emergenza è rientrata e una delle ultime foto postate da Fedez sul suo profilo Instagram, mostrava il rapper, felice, con una composizione di fiori in onore dell’imminente arrivo del pargolo, accompagnata da una dolcissima dedica : “Sono solo un bambino che chiamerai papà”.

Il piccolo Leone, che grazie ad ecografie e messaggi postati sui social, valsi alla celebre coppia qualche accusa di sovraesposizione mediatica, è già virtualmente seguito da milioni di follower tramite i profili di mamma e papà.

Non ci resta allora che aspettare, ovviamente su Instagram, la prima foto ufficiale della famiglia al completo.

Nel frattempo, congratulazioni a papà Fedez e mamma Chiara!