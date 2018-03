Soap opera e serie tv sono state la sua rampa di lancio ma Eva Longoria è senza dubbio una delle personalità più vulcaniche nell’olimpo delle celeb. A consacrarla al successo come attrice è stata infatti la fortunata interpretazione di Gabrielle nella serie Desperate Housewives, ma la famosa star non è si è limitata al successo in tv: ex modella, nonostante la sua statura mini, è conosciuta anche come attivista politica e, da qualche tempo, persino come stilista.

L’attrice, che in passato ha fatto parte anche del cast della soap Febbre d’Amore, ha infatti firmato una sua collezione di moda, presentata lo scorso settembre durante la New York Fashion week. E se ancora non bastasse, grazie alla bellezza esplosiva e ai tratti tipicamente mediterranei, nei quali è possibile rintracciare le sue origini messicane, la celebre diva è anche da anni il volto storico di L’Oréal.

Anche nella vita privata, da qualche tempo, l’ex interprete di Desperate Housewives sembra aver trovato finalmente un po’ di serenità, grazie al matrimonio (il terzo, per la cronaca) con José Antonio Bastón, dal quale aspetta il suo primo figlio, un maschietto che nascerà tra due mesi.

Abiti sinuosi con scollature sexy o spacchi vertiginosi, a cui non ha rinunciato nemmeno durante la gravidanza, sono i suoi must assoluti sui red carpet mondani, dove è sempre fotografatissima.

In occasione del suo 43esimo compleanno, ecco i suoi look più belli.

Eva Longoria: i look più belli. Lo scorso febbraio ai Costume Designers Guild Awards

Per una delle sue apparizioni più recenti, l’attrice ha scelto un abito in seta a sottoveste in un romantico rosa… esibendo, orgogliosa, il suo pancione di 6 mesi e senza rinunciare ai tacchi.

Eva Longoria: i look più belli. Nel 2017 a Cannes

Lo scorso anno, sul red carpet di Cannes, l’ex Gabrielle di Desperate Housewives ha scelto un long dress impreziosito da ricami e trasparenze, griffato Marchesa.

Eva Longoria: i look più belli. Nel 2017 al 70esimo anniversario di Cannes

Lo stesso anno, sulla Croisette, in occasione del 70esimo anniversario del Festival, Eva Longoria ha stupito presenti e fotografi con un seducente abito giocato su trasparenze e sfumature sparkling.

Eva Longoria: i look più belli. Nel 2016 a Cannes

Ancora in occasione del Festival del Cinema, sulla Croisette, l’attrice ha sfoggiato un long dress nero con applicazioni di paillettes e strascico.

Eva Longoria: i look più belli. Nel 2015 al Gala di amfAR

Anche quando sceglie tonalità più soft, l’esuberante attrice appare comunque bellissima. Eccola in occasione della serata benefica dell’amfAR con un abito carta da zucchero firmato Georges Hobeika Couture.

Eva Longoria: i look più belli. Nel 2014 a Cannes

Ancora a Cannes, sul red carpet della première del film Saint Laurent, l’ex casalinga disperata è apparsa in un sontuoso abito bianco con applicazioni ton sur ton della stilista Gabriela Cadena.

Eva Longoria: i look più belli. Nel 2009 ai Golden Globes

È senza dubbio il rosso il colore che esalta di più i suoi tratti mediterranei: in occasione dei Golden Globes, l’attrice ha scelto un abito a sirena, con scollatura generosa e ampio strascico, dello stilista Reem Acra.