Il nuovo Tomb Raider sta per invadere i cinema e la sua eroina, Lara Croft, trova in Alicia Vikander il suo nuovo – freschissimo – volto. Abbandonate le forme mozzafiato del primo videogioco, considerate troppo sessiste, l’attrice ne incarna alla perfezione le nuove esigenze.

Da poco sposata con il fascinoso Michael Fassbender, un premio Oscar come attrice non protagonista in The Danish Girl, la giovane svedese da tempo è testimonial Louis Vuitton, di cui non perde mai occasione di sfoggiare splendide mise.

Come in occasione della première europea del reboot, a Londra, dove ha indossato un abito con motivo floreale disegnato da Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton abbinato a preziosi gioielli di diamanti Dauphin. Pelle luminosa, labbra color pesca, occhi felini e una splendida coda di cavallo hanno regalato un tocco estremamente sofisticato e glam al suo look. Ecco i beauty tips della redazione per copiare il suo make-up.

Il beauty look di Alicia Vikander: l’incarnato

Per eliminare ogni tipo di imperfezione, Clarins ha studiato Sos Primer, ispirato al concetto della ruota cromatica: se due tinte opposte (o complementari) si sommano, si annullano. Per rendere il colorito perfettamente uniforme basta ricreare un colore neutro applicando il primer nella tonalità complementare a quella della preoccupazione beauté. Disponibili sei prodotti: per illuminare, contro l’affaticamento, contro i segni violacei, contro i rossori, contro le macchie e contro il colorito giallognolo (33 euro l’uno)

Shameless di Marc Jacob Beauty è un fondotinta in 29 tonalità con protezione solare SPF25 che le rende super idratanti. Texture fresca e leggerissima, perfetta per un look giovane e contemporaneo (41 euro).

Gli illuminanti sono perfetti per un contouring delicato: donano l’illusione che la luce illumini la parte più alta delle guance. Highliting Powder di Nars Cosmetics regala una luminosità satinata e delicata in una nuovissima formula morbida al tatto. La cipria cremosa si fonde perfettamente con la pelle per una radiosità raffinata. La tonalità New Order è un must per illuminare gli zigomi e la parte superiore del volto (32 euro).

Il beauty look di Alicia Vikander: lo sguardo

Leggerissimo l’ombretto, passato come base del trucco occhi vero e proprio, giocato sulle linee di nero e tangerine.

Come base si può usare Illusion d’Ombre di Chanel, nella tonalità Mirage: un ombretto dalle tonalità scintillanti o luminose, con una consistenza cremosa e setosa, dall’aspetto cipriato (30 euro).

L’eyeliner è usato per tracciare una piccola coda nella rima inferiore e una in quella superiore. Per questo serve un prodotto di grande precisione come il Dior Addict It-Line: effetto vinile con un’esclusiva formula in gel. Si applica facilmente grazie alla punta precisa, mentre la texture morbida si asciuga all’istante (38 euro circa).

La Cromagraphic Pencil di Mac Cosmetics è una matita cremosa con texture morbida. Può essere usata come liner o per creare o definire motivi. Dona colore intenso, vivo e uniforme e consente di tracciare linee ben definite. Genuine Orange è un arancio brillante perfetto per replicare il look dell’attrice (18 euro circa).

Mascara Vinyl Couture di YSL Beauty è una lacca brillante come il vinile per un volume ultra intenso, una curvatura estrema, una lunghezza e un impatto colore straordinari. Un mascara perfetto per reinventarsi ogni giorno con il colore e realizzare total look o contrasti estremi (34 euro circa).

Il beauty look di Alicia Vikander: le labbra

L’attrice ha optato per labbra delicate, dalle nuance corallo che ben si sposano con la sua carnagione olivastra. Il consiglio? L’Absolu Rouge di Lancôme in finish sheer, ultra brillante. Arricchito con le esclusive molecole Pro-Xylane, crea labbra visibilmente più piene e più levigate. Ideale la tonalità Trésor (37 euro circa).