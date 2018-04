Non c’è conferma ufficiale ma i tabloid britannici ne sono ormai certi: la candidata numero uno al ruolo di damigella di Meghan Markle, il prossimo 19 maggio, spetterà proprio a Jessica Murloney.

Canadese di Montreal, la migliore amica della futura Duchessa di Sussex è l’erede della dinastia Browns Shoes, nota azienda di scarpe che vanterebbe, secondo i più informati, un patrimonio da 57 milioni di euro. Sposata con Ben Murloney, noto conduttore tv nonché figlio dell’ex primo ministro canadese Brian Murloney, viene da molti definita la “Gwyneth Paltrow di Toronto” ed è spesso sulle prime pagine delle riviste di cronaca rosa.

Leggi anche Principe Harry e Meghan Markle: ecco le partecipazioni di nozze

Raffinata e affascinante, dopo aver frequentato la facoltà di economia, Jessica avrebbe esordito nel mondo del lavoro prima come stilista e poi come wedding planner: non a caso, il suo ruolo nell’organizzazione del matrimonio dell’anno sembrerebbe essere stato determinante. Fonti vicine alla famiglia reale, raccontano che la migliore amica di Meghan l’avrebbe raggiunta in Inghilterra a gennaio per la scelta dell’abito da sposa e che avrebbe in programma altre due visite prima del gran giorno.

E se per molti è ormai certo che sia lei la damigella d’onore di Meghan Markle, sono in tantissimi a temere, o comunque a supporre, quello che ormai è passato alla storia delle nozze reali come “l’effetto Pippa“. Durante le nozze da sogno di William e Kate, infatti, a rubare la scena alla sposa, complice un abito succinto che fece il giro del mondo su tutti i giornali, fu la sorella Pippa Middleton, definita una delle damigelle più sensuali di sempre.

Meghan Markle, però, non sembrerebbe temere confronti, anzi. In molti riferiscono che Jessica Murloney, conosciuta nel 2011 quando l’ex attrice americana volò in Canada per girare la serie Suits, sarebbe diventata per la futura sposa del principe Harry, non solo una confidente ma anche una sorta di modello di stile e raffinatezza a cui ispirarsi.

Quella stessa raffinatezza che, in molti giurano, sarà protagonista del royal wedding dell’anno.