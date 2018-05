Cosa succede se Karl Lagerfeld incontra il marchio australiano di bellezza ModelCo? Nasce la nuova linea make-up Karl Lagerfeld + ModelCo in edizione limitata, perfetta combinazione tra il packaging innovativo e l’alta qualità con l’estetica artistica e moderna dello stilista tedesco.

Con una gamma di prodotti di bellezza innovativi, la collezione è in vendita nei negozi Karl Lagerfeld e ModelCo e nei principali rivenditori esclusivi: Nordstrom negli Stati Uniti, in Europa a Douglas, Nocibe, Cult Beauty e Galeries Lafayette, e nel Medio Oriente presso punti vendita selezionati. La linea è disponibile anche online.

“Questa collezione è perfetta per mostrare la visione e lo spirito che ha Karl quando si tratta di un brand, specialmente in prodotti cosmetici. Siamo felicissimi di lanciare questa linea di edizione limitata, perchè vogliamo ispirare i nostri consumatori che sono il cuore del nostro business” ha dichiarato Pier Paolo Righi, ceo di Karl Lagerfeld.

Karl Lagerfeld + ModelCo: i prodotti

La linea comprende oltre 50 pezzi, molti in omaggio all’amatissima e social gatta del Kaiser, Choupette, tra cui due palette occhi con i suoi colori (58 euro circa).

15 gloss e rossetti Lip Light, con luci e specchietti a LED e il busto di Lagerfeld nell’applicatore (25 euro circa).

4 top coat glitterati per le labbra, oltre a un mascara, due eyeliner a doppia punta con la silhouette di Karl Lagerfeld da una parte e Choupette con gli occhiali da sole dall’altra, diversi prodotti per le sopracciglia e pennelli (25 euro circa).

Il pezzo più costoso è il più fashion: una clutch-gioiello con dentro 5 prodotti per le labbra, un pezzo da collezione in vendita a 195 dollari.

Kiss me Karl, la campagna della nuova linea make-up

La campagna, chiamata Kiss me Karl, ha come protagonista la modella britannica Stella Maxwell accompagnata da una grafica in 3D dello stilista.

Il flash mob a Parigi con i Beauty Butlers

Per festeggiare il lancio della nuova linea make-up, Karl Lagerfeld e ModelCo hanno letteralmente conquistato Parigi con un flash mob: i Beauty Butlers hanno girato per le strade della capitale francese vestiti con caschi personalizzati, una reinterpretazione in 3D di Karl Lagerfeld, elemento chiave della collezione.

Dalla Torre Eiffel, alle Tuileries, dagli Champs-Elysées, fino a Saint-Germain-des-Près, Montparnasse e Palais de Tokyo, i Beauty Butlers hanno invitato il pubblico a unirsi a loro per una performance speciale a ogni fermata lungo la strada. Il finale in serata a Place Vendôme, di fronte all’Hotel d’Evreux, trasformata una stravagante super-neon rosa calda, con ospiti installazioni in stile, cocktail e champagne Perrier-Jouët.

“I Beauty Butlers che affollano le strade di Parigi rappresentano gli attributi audaci, alla moda e unici dei cosmetici e della gamma da collezione Karl Lagerfeld + ModelCo. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di elevare questa partnership su un palcoscenico globale e abbiamo alzato il livello di creatività e stile. Sono onorata di aver fuso il know how di ModelCo con uno dei nomi più famosi del mondo della moda, Karl Lagerfeld, e portare la nostra collaborazione agli amanti della moda e della bellezza in tutto il mondo. È stato un onore lanciare la nostra collezione a Parigi“, ha dichiarato Shelley Sullivan, fondatrice e ceo di ModelCo.