Versace Home presenta al Salone del Mobile 2018 la sua nuova collezione di arredi per la casa, che porta tutto il lusso e il glamour della Maison nell’art de vivre contemporanea.

L’ispirazione arriva dalla famiglia, dall’intimità con cui vivere gli spazi e dall’amore per il décor attraverso cui esprimere se stessi: i pezzi della collezione prendono spunto infatti da Palazzo Versace in via Gesù a Milano e dalle intuizioni che hanno portato Gianni Versace – all’inizio degli anni Novanta – a lanciare Versace Home per offrire a tutti la possibilità di vivere in un mondo totally Versace.

Leggi anche Salone del Mobile 2018: gli espositori da non perdere | Fuorisalone 2018: gli appuntamenti moda a Milano

Proprio come nella collezione moda di quest’anno, il brand omaggia il suo fondatore con un tributo che riprende temi parte del Dna della griffe e stampe di archivio. Immancabili gli elementi decorativi riconoscibili come la Medusa o il motivo neoclassico a greca, che Gianni aveva scelto anche per la sua villa di Miami Beach, Casa Casuarina, tristemente nota per essere stata teatro dell’assassinio di Gianni Versace, raccontato di recente in una serie tv.

Stampe Barocco, oro e profili di Medusa (come quella che si trova sulle porte di Palazzo Versace) si alternano nella Versace Home 2018 a design dal tocco contemporaneo, ispirati alla linea a V e a forme audaci che si abbinano a scelte cromatiche sofisticate e a contrasto. Una dualità che ben si vede nelle importanti proposte di divani, dal Versace Tribute 1, che incarna l’anima del marchio con la fantasia baroccheggiante in velluto ripresa dalla collezione Gianni Versace Autunno-Inverno 1992, al Via Monte Napoleone 11-2, che prende il nome dall’indirizzo della boutique della Maison nel quartiere della moda milanese, un pezzo dal design classico.

E poi ancora lo spirito di Versace, libero, colorato, intrigante, rivive in poltrone, cuscini, sedie, tavoli pronti a diventare i pezzi forti di sale e salotti.

Oltre che al Salone del Mobile 2018, dal 17 al 22 aprile presso il Padiglione 3 E35 – F32, sarà possibile vedere da vicino la nuova collezione nelle stesse date anche presso la boutique Versace Home di Via Borgospesso 15 a Milano.