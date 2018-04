Ormai non si parla che di loro e non stupisce che sia arrivata la conferma ufficiale: Meghan e Harry sono infatti tra le 100 persone più influenti di quest’anno. A decretarlo, secondo una consuetudine che risale al 1998, il magazine americano Time che ogni anno dedica una sua copertina ai personaggi che si sono distinti maggiormente negli ultimi mesi.

Non i più potenti e nemmeno i più ricchi ma quelli che sembrano rispondere affermativamente alla domanda sottintesa “è stato il suo anno?”.

E in effetti il 2018 è decisamente l’anno di Meghan e Harry che, complice un royal wedding i cui preparativi e retroscena rimbalzano quotidianamente da un tabloid all’altro, sono sicuramente la coppia più ammirata, chiacchierata e seguita di sempre.

E a incoronare il secondogenito di Carlo d’Inghilterra e la futura consorte arrivano anche le testimonianze piovute dopo la pubblicazione del prestigioso riconoscimento.

Secondo l’attrice e cantante indiana Priyanka Chopra, amica della sposa, Meghan può essere considerata davvero una influencer perché il mondo ha bisogno di figure pubbliche forti, in grado di instillare nuova fiducia nel futuro. L’ex attrice di Suits, secondo l’amica, sarebbe infatti sinceramente legata a tutte le cause sociali di cui si fa portavoce.

Ed Harry non sarebbe da meno come testimonia Elton John che ha dichiarato di vedere in lui quello stesso calore, senso dell’umorismo e coraggio della madre, l’indimenticata Lady D.

Nella celebre Time 100, accanto ai futuri sposi d’Inghilterra, personaggi provenienti da ambiti diversissimi: da Nicole Kidman a Jennifer Lopez fino all’astrofisica italiana Marica Branchesi.

