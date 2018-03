Red carpet sì ma anche occasioni ufficiali: tra i migliori look della settimana, infatti, non si poteva certo non citare quello di Meghan Markle.

La futura moglie del principe Harry è infatti riuscita ade attirare su di sé l’attenzione di fotografi, sudditi e tabloid di mezzo mondo, sfoggiando, in occasione del Commonwealth Day, un look giudicato da molti super chic, che ha persino oscurato quello dell’inarrivabile Kate Middleton.

Tra le celebrities più eleganti anche Charlize Theron, ospite di uno show televisivo e la bella Alicia Vikander che nel tour di presentazione di Tomb Rider sembra davvero non sbagliare un colpo: anche questa settimana, infatti, è stata fotografata sul red carpet della première con un sontuoso abito firmato, ancora una volta, Louis Vuitton.

Ecco allora la nostra selezione dei migliori look della settimana.

Meghan Markle in Amanda Wakeley

Invitata dalla Regina alla celebrazione ufficiale del Commonwealth Day, l’ex attrice statunitense, nonché futura moglie del Principe Harry, ha incantato i presenti con un look super chic: un tubino blu navy abbinato a un soprabito dalla linea essenziale, tutto firmato Amanda Wakeley. Il tocco di classe in più? Le splendide décolleté Manolo Blahnik.

Charlize Theron in Givenchy

Ospite del Jimmy Kimmel Live! Show, l’attrice americana ha optato per un look country chic: camicia in georgette di seta con gonna in crêpe di seta, abbinate a cintura e stivali texani in pelle. L’outfit era firmato Givenchy.

Alicia Vikander in Louis Vuitton

A Los Angeles, alla première di Tomb Raider, la bella interprete di Lara Croft ha scelto, ancora una volta, un sofisticato abito in jacquard firmato Vuitton. Meravigliosa.

Reese Witherspoon in Elie Saab

Alla première londinese di A wrinkle in time, l’attrice ha optato per un abito della collezione Pre Fall 2018 di Elie Saab. La scelta non poteva che essere più azzeccata: l’azzurro è tra le nuance più raffinate della prossima stagione e le piccole borchie argento davano quel giusto tocco glam.

Olivia Wilde in Carolina Herrera

Sul red carpet del 2018 SXSW Festival, in occasione della première di A vigilante, l’attrice americana è stata fotografata in un abito chemisier turchese di Carolina Herrera: un mood vintage che Olivia Wilde ha saputo interpretare con un deciso tocco di classe.