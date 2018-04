Dopo la rottura con Angelina Jolie, la vita sentimentale di Brad Pitt è ormai al centro di rumors e pettegolezzi di ogni tipo. Qualcuno ha sperato in un romantico riavvicinamento con la ex storica, Jennifer Aniston, mentre per altri quello che è considerato l’attore più affascinante di Hollywood, avrebbe optato per l’astinenza.

Ma, a sorpresa, arriva la notizia di una nuova, tenera amicizia. Secondo Page Six, infatti, Brad Pitt sarebbe stato più volte avvistato in compagnia di una donna bellissima sì, ma che nulla avrebbe a che fare con il mondo di Hollywood e dello spettacolo in generale.

La (forse) nuova di fiamma di Brad sarebbe infatti Neri Oxman, professoressa del MIT con un curriculum di tutto rispetto, che l’attore avrebbe incontrato durante un progetto di architettura. Nata in Israele ad Haifa, la donna, da sempre appassionata di architettura, ha frequentato l’università di Gerusalemme, ha studiato a Londra e ha poi conseguito il dottorato al Massachusetts Institute of Technology.

Sposata con Osvaldo Golijov, compositore argentino, e ora divorziata, Neri Oxman, grazie al suo talento ha collaborato con i musei più prestigiosi del mondo, dal MoMA di New York al Centro Georges Pompidou ed è fondatrice dell’esclusivo Medicated Matter Group, un progetto che coniuga design, biologia e ingegneria. Insomma, a far perdere la testa all’attore più ammirato del cinema questa volta sarebbe stata una vera e propria “cervellona”.

Sarà amore? In realtà anche se, secondo fonti vicine a Brad Pitt, lui ‘avrebbe definita “affascinante”, per molti si tratterebbe di una semplice amicizia professionale, nata dalla comune passione per l’arte e per il design. Inoltre l’attore non sarebbe l’unico personaggio famoso con cui ha collaborato Neri Oxman che vanta un portfolio di tutto rispetto, con nomi che vanno dalla cantante Björk alla stilista Iris Van Herpen.

Insomma, per scoprire le sorti di questa nuova liaison non resta che aspettare.

