Una vacanza all’insegna della remise en forme e del relax? Se state programmando come passare il lungo weekend che si avvicina, che c’è di meglio di una Pasqua 2018 in spa?

Si può fuggire dalla città e dal tran tran quotidiano da sole, con le amiche o con il partner: in ogni caso terme e centri benessere sono la meta ideale per staccare la spina per un paio di giorni, per dedicarsi a trattamenti che scrollino di dosso il grigio dell’inverno che è quasi alle spalle. Ecco, allora, qualche proposta per una Pasqua 2018 davvero super!

Elite Wellness Boutique di Capri

Incoronata migliore luxury spa del mondo, in occasione dei World Luxury Spa Awards, i premi assegnati alle più prestigiose spa in tutto il mondo, il centro benessere ospite della lussuosa location del Hotel Melià Villa Capri, vanta una posizione privilegiata nella storica località di Anacapri. Fusione della tecnologia e i rimedi naturali creata per mano di esperti specialisti e gli ultimi trattamenti e programmi in un santuario luminoso e rilassante: 6 sale di trattamenti elegantemente decorate e una zona benessere con sauna, bagno turco, doccia emozionale e vasca da reazione e un programma di circuiti Kneipp che soddisfa ogni desiderio di salute e bellezza.

Hotel Melià Villa Capri. Via G. Orlandi, 103. Capri. Info: 081.8373924

Albergo Posta Marcucci di Bagno Vignoni

Nei luoghi millenari tra le colline della Val d’Orcia regna la pace, in cielo, in terra e nell’animo dell’ospite che visita queste terre. Percepire quest’atmosfera tra i silenzi e la quiete è possibile, ma per viverla nella sua completa armonia, tra i benefici delle acque termali e sessioni di yoga e meditazione, lo storico albergo Posta Marcucci di Bagno Vignoni propone i nuovi pacchetti dedicati, disponibili dal mese di aprile fino a ottobre, in collaborazione con The Center for Higher Knowledge.

Albergo Posta Marcucci. Via Ara Urcea 43, Bagno Vignoni, Siena. Info: 0577.887112

Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz

Ultime occasioni per gli amanti dello sci di praticare la loro passione per più di un breve weekend. Tuttavia, anche in montagna, non può mancare la componente di relax di questa vacanza, con il tempo per un tuffo in piscina o un trattamento benessere presso la Palace Wellness, con vista mozzafiato sulle Alpi svizzere attraverso una fenomenale vetrata. La spa ecocompatibile trae ispirazione dall’ambiente maestoso in cui è immersa, utilizzando erbe biologiche e coniugando tradizioni indiane, thailandesi e giapponesi.

Badrutt’s Palace Hotel. Via Serlas, 27. St. Moritz, Switzerland. Info: 800 822 005

Vair Spa di Borgo Egnazia

Nel cuore della Puglia, immerso negli ulivi millenari della Valle d’Itria e a pochi passi dal cristallino mare Adriatico di Savelletri, Borgo Egnazia è uno dei luoghi più esclusivi d’Italia. La Vair spa propone un menu sontuoso e ricco, dai meravigliosi trattamenti a la carte fino agli intensi programmi interi. A rendere l’esperienza Vair straordinaria è il tuo personale percorso in spa, un viaggio di pienezza e meraviglia.Ogni dettaglio, ogni trattamento, ogni movimento racconta il Sud, la Puglia. Prodotti, alimenti, oggetti, musica e personale sono tutti rigorosamente Made in Italy.

Borgo Egnazia. Savelletri di Fasano. Info: 080.2255000

Hotel Relais Sant’Uffizio Wellness & SPA di Asti

Una pausa di benessere e relax nel cuore del Monferrato e delle Langhe l’Hotel Relais Sant’Uffizio Wellness&Spa: la suggestiva location del XVI secolo, finemente ristrutturata in stile contemporaneo, è oggi un lussuoso hotel a quattro stelle rinomato per il suo elegante centro benessere, l’esclusivo ristorante gourmet e la spaziosa sala conferenze, dotata di tecnologia all’avanguardia. Gli ospiti del Relais Sant’Uffizio, hanno l’occasione di abbandonarsi al puro relax nella spa Aquanatura. Perfetta oasi di pace e armonia, offre una vasta gamma di trattamenti esclusivi per rivitalizzare e ringiovanire il corpo e la mente. Immersa nella tranquillità di quello che un tempo era un maestoso monastero in Piemonte, il centro seduce con un’esperienza di beatitudine e appagamento dei sensi.

Relais Sant’Uffizio. Strada del Sant’Uffizio, 1. Cioccaro di Penango Asti. Info: 0141.916292